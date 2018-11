Denkmalpflege Säulen der Archäologie

Blaubeuren/Stuttgart / Von Joachim Striebel

Ein Loblied auf die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Landesarchäologie haben Staatssekretärin Katrin Schütz und Prof. Claus Wolf, Präsident des Landesamts für Denkmalpflege, am Montagabend im Neuen Schloss in Stuttgart angestimmt. Im Mittelpunkt: Reiner Blumentritt aus Schelklingen und Georg Hiller aus Blaubeuren. Die beiden sind Preisträger des alle zwei Jahre verliehenen Archäologiepreises Baden-Württemberg.

Blumentritt und Hiller teilen sich den mit 8000 Euro dotierten Hauptpreis, ein mit 4000 Euro dotierter Förderpreis geht an die Archäologie-AG Kirchheim/Teck. Stifterin der Preise ist die Wüstenrot-Stiftung.

Blumentritt und Hiller eine die Sehnsucht, Visionen Wirklichkeit werden zu lasssen, sagte die Staatssekretärin des für die Denkmalpflege zuständigen Wirtschaftsministeriums. Sie seien „Vordenker, Organisatoren, Türöffner, Netzwerker und Kümmerer im Dienste der Landesarchäologie“. Claus Wolf ging auf den Welterbe-Status der sechs Höhlen im Ach- und im Lonetal ein: „Ohne die tatkräftige ehrenamtliche Unterstützung durch Reiner Blumentritt und Georg Hiller wären wir bei der Welterbe-Tagung in Krakau nicht so erfolgreich gewesen.“

Schon in der Jugend gegraben

Reiner Blumentritt (75) grub schon als Jugendlicher nach Funden und wurde nur deshalb nicht Archäologe, weil der Vater meinte, der Bub müsse was Anständiges lernen. Er wurde Maschinenbauingenieur. Wie Katrin Schütz erinnerte, war es Blumentritt, der als einer der ersten ehrenamtlichen Beauftragten für die archäologische Denkmalpflege im Regierungsbezirk Tübingen das Interesse der Uni Tübingen auf den Eingangsbereich des Hohlen Fels lenkte. Dort stießen die Archäologen auf die Venus und weitere eiszeitliche Kunstwerke von Weltrang. Mit seinem Namen seien auch die Entdeckungen eines bronzezeitlichen Hortfundes bei Ringingen, einer frühmittelalterlichen Siedlung in Schelklingen und der archäologischen Fundstelle „Geißenklösterle“ bei Weiler verbunden. Einen besseren Höhlenführer als Reiner Blumentritt könnten die vielen Gäste aus aller Welt im Hohlen Fels nicht finden, sagte Schütz.

Georg Hiller (72) sei ebenfalls seit Jahrzehnten mit der Denkmalpflege verbunden, sagte Schütz. Als Blaubeurer Bürgermeister habe er Grabungen im Hohlen Fels und im Geißenklösterle unterstützt. Die erste Erweiterung des Urgeschichtlichen Museums 1984 und der Ausbau des museumspädagogischen Programms seien seine Verdienste. Ohne Georg Hiller, der sich seit 2002 ehrenamtlich einsetzt, wäre das Urgeschichtliche Museum in seiner heutigen Form nicht denkbar, sagte die Staatssekretärin. Hiller ist Vorsitzender der Gesellschaft für Urgeschichte, gehört zum Vorstand der Museums-Stiftung, war 2014 maßgeblich an der Gründung der AG Eiszeitkunst (heute: „Weltkultursprung“) beteiligt und hat laut Schütz als Vorsitzender des Arbeitskreises „Tourismus“ an der Antragstellung an die Unesco mitgewirkt.

Bei der Feier im Weißen Saal des Neuen Schlosses ergriff nach Überreichung der Urkunden Reiner Blumentritt das Wort. „Archäologie ist immer für Überraschungen gut“, sagte er. Für ihn sei die Ehrung überraschend gekommen, für die er sich, auch in Hillers Namen, bedankte. Er dankte den Archäologen, „die mein laienhaftes Tun ernst genommen haben.“

Von ganz anderem, zerstörerischem Tun, berichtete im Anschluss Dr. Ulrich Himmelmann aus Rheinland Pfalz. Dort war ein Schatzsucher bei Rülzheim mit einer Sonde auf Gegenstände aus dem 5. Jahrhundert gestoßen und hatte bei der nicht genehmigten Ausgrabung die für Archäologen wertvollen Schichten zerstört. Dennoch gelang es den Wissenschaftlern mit viel Mühe, Verbindungen zwischen den Hunnen und der Pfalz nachzuweisen.