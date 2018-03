IHK Sälzle: Laichingen wird enormen Schub erleben

Laichingen / KARIN MITSCHANG

Laichingen werde einen „enormen Schub erleben“, sagte der Hauptgeschäftsführer der IHK Ulm, Otto Sälzle, am Dienstag im Alten Rathaus. Mit dem neuen Bahnhof werde die Stadt weiter wachsen, und mit ihr die Wirtschaft. „Laichingen wird eine oder vielleicht sogar die Boom-Region sein.“ Sälzle und Simon Pflüger, Leiter Standortpolitik, hatten zuvor die dritte Umfrage bei IHK-Mitgliedern vorgestellt, wobei nach 2007 und 2012 diesmal 47 Unternehmen aus Laichingen teilgenommen haben. Sie präsentierten vor Gemeinderäten und Firmenchefs ihre Prognosen. Optimistisch sei eine Steigerung bis 2030 um 1000 Einwohner, auch wenn das Statistische Landesamt von 300 ausgehe. Bürgermeister Klaus Kaufmann setzte einen drauf: „Ich wage heute Abend problemlos vorauszusagen, dass wir die 1000 überschreiten werden.“

Breitband und Kitas

Die IHK hatte in ihrer Umfrage die Wichtigkeit von 27 Standortfaktoren wie Parken, Wohnraum oder Strompreis mit der vorhandenen Zufriedenheit in denselben Sparten abgeglichen und so die wichtigsten „Handlungsfelder“ ermittelt. 80 Prozent der Befragten würden den Wirtschaftsstandort weiterempfehlen, was dem Wert im Alb-Donau-Kreis entspricht (Ulm: 82). Sälzle betonte, dass Laichingen gut aufgestellt sei, „aber man darf sich nicht auf den Lorbeeren ausruhen“. Er verwies auch auf den Fachkräftemangel, der sich in den nächsten Jahren verschärfen werde. Den größten Handlungsbedarf sahen die im Jahr 2017 befragten Unternehmer beim Breitbandausbau, der „Erreichbarkeit Schiene“, der allgemeinen Sicherheit, beruflich qualifizierten Fachkräften und im Nahverkehr (ÖPNV). Als Stärken wurden die Versorgungssicherheit Strom, die „Erreichbarkeit Straße“, Einkaufen, das Image der Region sowie Sport und Freizeit angegeben.

Nach der Präsentation ging der Bürgermeister auf die Punkte ein und beteuerte gleich, dass die Stadt in Sachen Breitband inzwischen bestens aufgestellt sei. „Das Ergebnis kann nicht mehr der Realität entsprechen“, denn auch in den Teilorten seien 50 bis 200 MBit/s möglich. Denkbar sei, dass mancher den Anbieter wechseln sollte, um besseres Internet zu bekommen. Ein anwesender Gewerbetreibender aus Feldstetten bestritt dies später. „Wir sind im Gewerbegebiet nach wie vor auf sehr niedrigem Niveau, das ist deutlich unzureichend“, sagte er. Kaufmann versprach, sich dazu kundig zu machen und zu helfen.

Das hohe Unsicherheitsgefühl könne Kaufmann nachvollziehen, sagte er: „Es geht mir persönlich auch so. Wenn nachts erst von Ehingen ein Streifenwagen kommen muss, ist das natürlich ein Problem. Auch da sind wir dran“, sagte der Schultes, der es nicht mehr akzeptabel nannte, dass der Laichinger Polizeiposten nur tagsüber besetzt ist. „Da müssen wir uns mehr Gehör verschaffen, wir sind hier oben auf der Laichinger Alb schließlich ein Mittelzentrum.“

Wenig Hoffnung machte Kaufmann in Sachen zügiger Verbesserungen im Busverkehr sowie der medizinischen Versorgung, die teils kritisiert wurde. „Ärzte wollen nicht unbedingt aufs Land.“ Hierzu solle die Politik die Zulassung zum Medizinstudium für solche Leute erleichtern, die sich verpflichten, später eine Praxis auf dem Land zu übernehmen. Dass die Unternehmer die gestiegene Gewerbesteuer in der Umfrage kritisiert haben, konnte Kaufmann nachvollziehen, er warb jedoch um Verständnis: „Der neue Bahnhof muss nun mal finanziert werden. Wir haben uns bemüht, dass dabei alle gleich belastet werden, und wir stehen im Vergleich zu anderen Gemeinden immer noch sehr sehr gut da.“ Große Herausforderungen blieben auch die Suche nach genügend Erzieherinnen sowie die Schaffung von günstigem Wohnraum.

Als schlecht nannte Kaufmann den Mobilfunk-Empfang beim Autofahren auf der Alb. „Das ist ein Zustand, den ich nicht mehr ertragen kann.“ Er sei hierzu bereits in Gesprächen mit der Telekom. Wichtige Baustellen sind für den Bürgermeister auch ein Neuausbau der A 8 in der Region: „Wir wollen auch in Hohenstadt einen vollständigen Anschluss an die Autobahn.“ Die erhoffte Diskussion blieb am Ende aus, doch kamen die Unternehmer noch bei Häppchen ins Gespräch.