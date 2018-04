Gemeinderat Rundgang durch Breitingen

Breitingen / km

Wohin mit dem Schwalbenhaus? An drei möglichen Standorten hat der Breitinger Gemeinderat am Mittwoch bei einer Ortsbegehung Station gemacht: am Dorfbrunnenplatz, beim Friedhof, an der Bushaltestelle in der Neenstetter Straße. Die Entscheidung wollen die Gemeinderäte aber einem Fachmann überlassen. Einig sind sie sich, dass an der Linde unweit des Dorfbrunnens einige Äste gestutzt werden müssen. Ob die Wurzeln des Baumes bereits Schäden am Abwasserkanal verursacht haben, werde die Befahrung mittels Kamera zeigen, kündigte Bürgermeister Dieter Mühlberger an. Auf dem Friedhof informierten sich die Räte über den Stand der im Winterhalbjahr unterbrochenen Arbeiten am neuen Urnengrabfeld. Anschließend ließen sie sich vom Bürgermeister überzeugen, dass der Kinderspielplatz daneben einen neuen Zaun braucht. Rund um den Bolzplatz sollen einige Bäume gepflanzt werden. Für etwa 8000 Euro wird das Versickerungsbecken im Neubaugebiet Mühläcker ebenfalls mit einem Zaun gesichert.