Stadtentwicklung Rund 100 neue Wohnungen in Herrlingen

Blaustein / Helga Mäckle

An die 100 Wohnungen und Platz für Läden und kleinere Gewerbebetriebe sollen an der Blautalstraße in Herrlingen entstehen. Den Auslegungsbeschluss für den Bebauungsplan hat der Blausteiner Gemeinderat am Dienstag getroffen. Erschlossen wird das Mischgebiet zwischen der B 28 und der Blau, auf dem die Firma Märker unter anderem Silos hatte, über eine direkte Zufahrt von der Bundesstraße. Unkompliziert war die Entscheidung am Dienstag nicht – sechs Abstimmungen waren dazu nötig. Unter anderem ging es um die maximale Höhe der Mehrfamilienhäuser, um die Anzahl der Geschosse und um die Größe des Erweiterungsareals, das für den benachbarten Bauhof reserviert ist.

Beschlossen wurde letztendlich, dass auf den vier Baufeldern je ein Mehrfamilienhaus samt Tiefgarage gebaut werden soll, maximal 16 Meter hoch. Das ermöglicht vier Vollgeschosse und ein nach hinten versetztes Staffelgeschoss. Im Erdgeschoss mit einer Raumhöhe von 3,5 Metern ist Platz für Läden und Gewerbe.

Jedes Haus hat Tiefgarage

Der Ortschaftsrat Herrlingen hatte sich für vier Geschosse und maximal 14 Meter Höhe ausgesprochen. „Mehr als doppelt so hoch wie der Bauhof mit seinen gut sieben Metern, das ist mir zu hoch“, sagte Ursula Rieger Wäckerle (Grüne). Auch Ortsvorsteherin Rita Sommer (CDU) plädierte für vier Geschosse. Ihr Fraktionsvorsitzender Lothar Ruhnke hatte mit fünf dagegen kein Problem, „wenn es optisch vertretbar ist“. Schließlich sollten auf dem Areal, „das Blaustein und Herrlingen verbindet“ günstige Wohnungen entstehen. Bürgermeister Thomas Kayser sah das ähnlich: Um günstig bauen und damit auch günstig vermieten zu können, brauchten die Investoren die Höhe. „Denn die Tiefgarage kostet immer gleich viel, egal ob sie nun vier oder fünf Geschosse bauen können.“ Stadtbaumeisterin Sandra Pianezzola schlug vor, dass ein potenzieller Investor seine Baupläne zunächst dem neu gegründete Gestaltungsbeirat der Stadt vorlegen sollte. Erst wenn dieser – und natürlich der Gemeinderat – damit einverstanden ist, soll die Stadt dem Investor das Grundstück verkaufen. „Damit sind beide auf der sicheren Seite“, sagte Pianezzola.

Der Bauhof, genauer das dortige Streusalzlager, sorgte ebenfalls für Diskussionen. Alle waren sich einig, dass das Zu- und Abfahren von Winterdienstfahrzeugen in den frühen Morgenstunden für Lärm und damit für Belastung der Menschen in den Neubauten sorgen wird. „Klar wäre es besser, wenn wir das Salzlager woanders hin verlegen könnten, aber im Moment wissen wir nicht wohin mit dem Silo“, sagte Bürgermeister Kayser. Das sei auch eine Kostenfrage.

An der Rückseite der Gebäude dürfen die Hausbewohner dafür eine schöne Aussicht genießen: auf die Blau. An deren Ufer muss ein fünf Meter breiter Gewässerrandstreifen freigehalten werden. Viel Grün also. Für die Wehranlage samt Wasserkraftwerk in der Blau muss die Zufahrt sichergestellt werden. Einzäunen, wie die Eigentümerin dies gefordert hatte, dürfe man die Anlage allerdings nicht, informierte die Stadtbaumeisterin.