Stabwechsel beim Verein „Rumänienhilfe Kinderglück“: Der Gründer der Rumänienhilfe, Dr. Eberhard Schanbacher aus Feldstetten, gab sein Amt nach 18 Jahren ab. Um die Hilfen für die die Zukunft abzusichern, sei es erforderlich, die Verantwortung in jüngere Hände zu legen, sagte er. Zu seinem Nachfolger wählte die Hauptversammlung einstimmig Christian Horn. Er ist Student im Abschlusssemester, wohnt in Augsburg und war bislang zweiter Schatzmeister und verantwortlich für die Website. Horns Familie kommt aus Beschened im Nordwesten Rumäniens. Er ist regelmäßig vor Ort, hält Kontakt zu den vom Verein unterstützten Institutionen.

Der stellvertretende Vorsitzende Jakob Barth dankte dem scheidenden Vorsitzenden, auch im Namen der rumänischen Hilfsbedürftigen, und bezeichnete Schanbacher als „Helden“ der Siebenbürgen- und Rumänienhilfe. Monsignore Otto Barth würdigte das Wirken des scheidenden Vorsitzenden, auch im Blick auf die frühen Jahre der Siebenbürgenhilfe, in denen er selbst als Oberfinanzdirektor der Erzdiözese Alba Iulia Gewährsmann für die Hilfslieferungen vor Ort war.

Schließung abgewendet

Schanbacher hatte berichtet, dass die finanzielle Notlage des privaten Kinderheims „Lacramioara“ in Carei behoben werden konnte, und die Gefahr einer Schließung abgewendet. In den nächsten Monaten müssten noch einige Finanzlöcher gestopft und die Heizkosten für diesen Winter übernommen werden. Nach längerer Pause konnten die Kinder im Sommer wieder für eine Woche eine Freizeit in den Bergen genießen. Wie Schanbacher sagte, konnten auch die Kinder- und Jugendhilfe in Beschened, das Altenheim in Petrifeld und die Kindertagesstätte in Curtuiseni unterstützt werden.

Auf besonders positives Echo sei die Geschenkpäckchenaktion gestoßen. Die Grundschulen in Feldstetten und Westerheim, die Kirchengemeinde Feldstetten und viele Mitglieder hätten die Geschenke mit viel Liebe gepackt und damit den rumänischen Kindern zu Weihnachten viel Freude gemacht.