Soziales Rumänienhilfe mit neuem Vorsitzenden

Stabwechsel beim Verein „Rumänienhilfe Kinderglück“: Der Gründer der Rumänienhilfe, Dr. Eberhard Schanbacher aus Feldstetten, gab sein Amt nach 18 Jahren ab. Um die Hilfe für die rumänischen Partner für die Zukunft abzusichern, sei es erforderlich, die Verantwortung in jüngere Hände zu legen, sagte Schanbacher. Zu seinem Nachfolger wählte die Hauptversammlung einstimmig Christian Horn. Er ist Student im Abschlusssemester, wohnt in Augsburg und war bislang zweiter Schatzmeister und verantwortlich für die Website, so dass er den Verein gut kennt. Horns Familie kommt aus Beschened im Nordwesten Rumäniens. Er ist regelmäßig vor Ort und hält persönlichen Kontakt zu den vom Verein unterstützten Institutionen.

Schanbacher erklärte sich bereit, weiterhin den Kontakt zu den Unterstützern wie dem Lionsclub, der Kirchengemeinde und den Grundschulen zu pflegen.

Der stellvertretende Vorsitzende Jakob Barth dankte dem scheidenden Vorsitzenden, auch im Namen der rumänischen Hilfsbedürftigen, und bezeichnete Schanbacher als „Helden“ der Siebenbürgen- und Rumänienhilfe. Monsignore Otto Barth würdigte das Wirken des scheidenden Vorsitzenden, auch im Blick auf die frühen Jahre der Siebenbürgenhilfe, in denen er selbst als Oberfinanzdirektor der Erzdiözese Alba Iulia Gewährsmann für die Hilfslieferungen vor Ort war.

Heim-Schließung abgewendet

Zuvor hatte Schanbacher in seinem Jahresbericht den Einsatz der Institutionen und vieler privater Geldspender hervorgehoben. So sei es möglich gewesen, die finanzielle Notlage des privaten Kinderheims „Lacramioara“ in Carei zu beheben und die Gefahr einer Schließung abzuwenden. In den nächsten Monaten müssten noch einige Finanzlöcher gestopft und die Heizkosten für diesen Winter übernommen werden. Nach längerer Pause konnten die Kinder im Sommer wieder für eine Woche eine Freizeit in den Bergen genießen. Wie Schanbacher berichtete, konnten auch die Kinder- und Jugendhilfe in Beschened, das Altenheim in Petrifeld und die Kindertagesstätte in Curtuiseni unterstützt werden.

Auf besonders positives Echo sei 2018 die Geschenkpäckchenaktion gestoßen. Die Grundschulen in Feldstetten und Westerheim, die Kirchengemeinde Feldstetten und viele Mitglieder hätten die Geschenke mit viel Liebe gepackt und damit den rumänischen Kindern zu Weihnachten viel Freude gemacht. Wie Schanbacher weiter berichtete, waren übers Jahr mehrere Transporte mit Sachspenden auf den langen Weg gegangen, zum Beispiel um die Kinder im Heim für den Sommer und den Winter einzukleiden. Für 2019 wurde beschlossen, den Schwerpunkt nochmals auf die Hilfe für das Kinderheim zu setzen, um seinen Bestand weiterhin abzusichern.

Beginn als „Siebenbürgenhilfe“

Als Abschluss gab Eberhard Schanbacher einen Rückblick auf die Arbeit der Siebenbürgenhilfe, die seit 2001 als Zweig des Lionsclubs Blaubeuren-Laichingen vor allem landwirtschaftliche Maschinen, Krane, einen Bulldozer, Glashäuser und auch eine komplette Getreidemühle und viele sonstige Hilfsgütern mit 28 Lastzügen nach Alba Iulia transportiert hatte.

Vorrangiges Ziel war der Wiederaufbau der Privatlandwirtschaft nach dem Ende der kommunistischen Diktatur mit ihren riesigen Kolchosen. Partner war dabei die Agrocaritas mit einem landwirtschaftlichen Bildungszentrum und 28 Maschinenringen. 2007 erfolgte die Neuausrichtung der Hilfsaktion auf die Unterstützung jener sozialen Einrichtungen im Nordwesten Rumäniens, denen auch heute noch geholfen wird. 2016 schließlich erfolgte die Neuordnung als eigenständiger und gemeinnütziger Verein „Rumänienhilfe Kinderglück“, der sich stetigen Wachstums erfreut.