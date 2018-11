Dietenheim Ruf nach Hauptamtlichem bei der Feuerwehr

Dietenheim / DAVE STONIES

Das Jahr 2018 war für die Dietenheimer Feuerwehr verhältnismäßig ruhig. 81 Einsätze arbeiteten die Brandbekämpfer ab. Darunter waren 20 Brände, 45 technische Hilfeleistungen und acht zum Teil schwere Verkehrsunfälle, einer davon mit tödlichem Ausgang. Kommandant Stefan Pistel hob in der Jahreshauptversammlung am Samstagabend in der Stadthalle besonders den Brand in einer Reithalle hervor. „Der Einsatz war besonders knifflig“, sagte Pistel. Nach der Alarmierung sei er zuerst alleine vor Ort gewesen, übernahm die Lageerkundung, und nach sieben Minuten war das erste Löschfahrzeug am Einsatzort. „Das Feuer war sehr dynamisch, und nur wenige Minuten später wäre die komplette Halle in Flammen gestanden.“ 71 Mal rückte die Dietenheimer Wehr aus, 10 Mal Kameraden aus Regglisweiler. Arbeitsintensiv waren besonders die Wochenenden.

148 Feuerwehrleute hat die Feuerwehr derzeit, 98 davon verrichten als Aktive ihren ehrenamtlichen Dienst, 36 davon in der Einsatzabteilung in Regglisweiler. Damit hat die Wehr in dem Ortsteil vier Feuerwehrleute mehr als im Vorjahr. Mit 62 Aktiven ist in Dietenheim die Zahl im Vergleich zum vergangenen Jahr gleich geblieben. 32 Mitglieder sind Kinder und Jugendliche, und 18 gehören zur Altersabteilung.

In diesem Jahr schafften die Brandbekämpfer auch einige Geräte neu an. Neben einem mobilen Notstromaggregat für die Feuerwache hat das Gerätehaus Regglisweiler im Juni ein neues Rolltor bekommen. Im Januar 2019 wird ein neuer Rüstwagen angeschafft, das aktuelle Fahrzeug ist bereits seit 30 Jahren im Dienst. Zudem steht im nächsten Jahr der Beginn der landesweiten Umrüstung auf Digitalfunk an.

Ein weiterer, zentraler Punkt der Versammlung war der Feuerwehrbedarfsplan. Besonders der frisch gewählte Feuerwehrausschuss wird dabei eine zentrale Rolle spielen. Pistel: „In den kommenden Jahren wird der Ausschuss maßgeblich das Feuerwehrgeschehen mitbestimmen.“

Zum Ende seines Berichts ging der Kommandant auf die ständig steigenden Anforderungen an die Feuerwehr ein – auch im verwaltungstechnischen Bereich. Hier bestehe zum Beispiel für viele Aufgaben eine gesetzlich vorgeschriebene Dokumentationspflicht, wie es sie zuvor nie gab.

Dietenheim als Stützpunktfeuerwehr benötige in der heutigen Zeit einen hauptberuflichen Mitarbeiter. Der Kommandant ist sich sicher, dass die Dietenheimer Wehr in naher Zukunft nicht um den Einsatz eines hauptamtlichen Mitarbeiters herumkomme, Zahlreiche Kommunen im Umkreis wie Illertissen, Ochsenhausen, Dornstadt oder Blaustein hätten dies schon realisiert.

Immer komplexere Aufgaben und Technik sorgen dafür, dass das ehrenamtliches Engagement nicht mehr ausreiche, sagte Pistel. „Irgendwann geht es zu sehr an die Substanz und Gesundheit.“ Zudem sei auch der Verwaltungsaufwand enorm gestiegen. Der Tenor aus den Kommunen ist laut des Kommandanten bisher der gewesen, dass man in der Feuerwehr die Aufgaben noch besser delegieren müsse. Aber auch das werde zwischenzeitlich aufgrund der Aufgabenfülle und der gewachsenen Verantwortung immer schwieriger.

Bürgermeister Christopher Eh sagte, im Haushalt 2019 stünden für den Feuerwehrbedarfsplan entsprechende Mittel bereit. Ob der Wunsch einer hauptamtlichen Stelle realisiert werden kann, ist allerdings noch offen.