„Nach dem Baurecht ist die Nutzungsänderung in ein Vereinsheim zulässig“, sagt Hans Eckle, Leiter des Bauamts beim Verwaltungsverband Langenau. Mit anderen Worten: Die Rockergruppe Outlaws Ulm kann die Räume in einer ehemaligen Metzgerei in Nerenstetten weiter als Clubhaus nutzen – sofern...