In der Firma des Rock-dein-Leben-Veranstalters Andy Kamm und seines Bruders Jürgen in Winnenden sind drei Mitarbeiter von zwei Unbekannten attackiert worden. Kamm sieht darin „eine politisch motivierte Straftat“, die mit dem von ihm organisierten Festival in Laichingen zusammenhängt. Dort waren 2018 umstrittene Deutschrock-Bands wie Freiwild und weitere Gruppen aufgetreten, die dem rechten Spektrum zugeordnet werden. Die zweite Auflage von „Rock dein Leben“ vom 25. bis 27. Juli in Laichingen soll noch größer werden.

Reizgas versprüht, Mitarbeiter geschlagen

Die Angreifer haben am 4. Juli nach Angaben des Polizeipräsidiums Aalen ein Büro im ersten Stock der Firma Protrade Integra betreten, versprühten unvermittelt einen unbekannten Reizstoff und schlugen auf einen 34-jährigen Beschäftigten ein. Danach warfen sie Computer und Büromaterial zu Boden und rannten weg. Der 34-jährige Mitarbeiter wurde am Hinterkopf verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die anderen beiden Angestellten wurden durch das Reizgas leicht an den Augen verletzt. Die Angreifer trugen nach Angaben der Geschädigten schwarze Kleidung und Wintermützen, einer war etwa 1,70 Meter groß, der andere 1,80 Meter. Weitere Erkenntnisse hat die Polizei nicht, sagte ein Sprecher. Ein Zeugenaufruf blieb bislang ohne Ergebnis.

Veranstalter vermutet politischen Hintergrund

Bei dem Überfall sei nichts gestohlen worden, erklärt Kamm. Auch wenn keine Botschaften hinterlassen worden sind, sei es für ihn „die gängigste Theorie“, dass der Angriff von Linken kommt und mit dem „Rock-dein-Leben“-Festival zusammenhängt. In der Firma werde unter anderem der Ticketversand dafür abgewickelt. Kamm weist auf zwei geplante Kundgebungen von Autonomen und antifaschistischen Linken gegen Rechts hin: am 20. Juli in Laichingen und am 26. Juli in Winnenden. Auch die „politisch motivierten Farbschmierereien“ am Vereinshangar des Laichinger Flugsportvereins führt er an. Anfang Februar 2018 waren wie berichtet auf eine Halle mit roter Farbe auf über 15 Metern Länge Sprüche gegen Rechtsradikale gesprüht worden. Die Polizei hat die Ermittlungen dazu beendet, ein Täter konnte nicht ausgemacht werden, der Fall liegt bei der Staatsanwaltschaft Ulm.

Selbst einen Angriff aus der rechten Ecke hält Kamm bemerkenswerterweise nicht für ausgeschlossen, da sich nach seinen Angaben das Festival unlängst gegen „die Ideologien von Pegida, AfD und der identitären Bewegung deutlich distanziert hat“. Auch wenn es bis dato noch keine Drohungen oder Vorfälle aus dieser Richtung gegeben habe.

