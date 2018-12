Freizeit Rock an Weihnachten

Rock an Weihnachten

Dornstadt / swp

20 Jahre Weihnachtsrock – das muss gefeiert werden. Meint das Kiga-Team in Dornstadt und hat für Dienstag, 25. Dezember, einige „Weihnachtsrockklassiker“ zusammengetrommelt: Bands, deren Mitglieder aus Dornstadt und Umgebung stammen und den Weihnachtsrock geprägt haben.

Die drei Musiker von Clamorous haben früher selbst im Kiga – einem Treff mit Platz für bis zu 350 Leute – mitgemacht und sich eigens für den Weihnachtsrock noch einmal zusammengetan. Ihr Stil: Punk. Die vier Mitglieder von Corybantic waren vor zehn Jahren zuletzt beim Weihnachtsrock und bringen Punkrock zu Gehör.

Aftershow mit Indie und Rock

Orange ist die einzige Band im Programm, die nicht aus Dornstadt kommt. Die vier Musiker, die in der aktuellen Besetzung schon seit 1995 unterwegs sind, bezeichnen ihren Stil als „Rock der etwas härteren Gangart“. Jam Taktu will beim Weihnachtsrock „das wirklich letzte Konzert“ in der Gründungsbesetzung bestreiten. Und zwar mit „alternative Punkrock“.

Nach den Auftritten der Bands ist noch lange nicht Schluss. Die Aftershow danach bestreitenFire­crowd feat. Turbojugend mit HipHop, Dubstep, Indie und Rock.

Der Weihnachtsrock im Jahnweg 42 in Dornstadt beginnt um kurz vor 21 Uhr (Einlass ab 20 Uhr). Der Eintritt (ab 16 Jahren) kostet fünf Euro.