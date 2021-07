Noch ist die Nachricht so neu, dass selbst die meisten Helfer der THW-Ortsverbände in der Region keine Details kennen: „Spätestens zum Jahresende“, so formuliert es der THW-Landesbeauftragte Dietmar Löffler, wird die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk im Alb-Donau-Kreis ein großes Logistikz...