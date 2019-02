Rat Rezepte für die Mobilitätswende

Langenau / Markus Fröse

Verkehrbelastungen in Langenau reduzieren, die Mobilität in bestehenden und künftigen Wohnquartieren verbessern, um so die Lebensqualität in der Stadt zu erhöhen: Darum geht es im Kern bei „nauMobil“, einer Initiative der Kommune, mit der emissionsarme, innovative Mobilitätslösungen entwickelt und gefördert werden sollen.

In diesem Sinne sind Stadtgärtnerei und Bauhof bereits mit Elektrofahrzeugen unterwegs. Öffentliche Ladesäulen für E-Fahrzeuge sowie eine Stadtbuslinie wurden installiert, und die Stadt hat bei mehreren gut besuchten Veranstaltungen die Bürger eingeladen, ihre Ideen und Vorschläge in das Konzept einzubringen.

Ein Anfang ist also gemacht. Wie es weitergehen soll, hat eine Firma aus Trossingen im Auftrag der Stadt erarbeitet. Das Ergebnis „Elektromobilitätskonzept Stadt Langenau“ stellte Christian Klaiber, Leiter der „Initiative Zukunftsmobilität“, bei der Gemeinderatssitzung am Freitag vor.

Vorgeschlagen werden diverse Mobilitätsangebote, bei denen es neben dem elektrisch angetriebenen Fahren auf zwei oder vier Rädern auch um das Teilen (Sharing) von Fahrzeugen oder Fahrten geht. Letzteres etwa per Sharing-App. Eine Lösung hierfür werde derzeit vom Kreis Neu-Ulm gesucht. Je mehr Kommunen eine gemeinsame App-Plattform nutzen, desto sinnvoller werde das Angebot für die Nutzer, sagte Klaiber. Er sprach sich auch dafür aus in Langenau „Fahrertrainings“ für E-Mobile zu ermöglichen und einen „Laufbus“ zu organisieren, eine Laufgemeinschaft von Kindern zur Schule und wieder heimwärts.

Verbessert und erweitert werden müsse zudem die Infrastruktur für Fahrräder, für E-Mobil-Ladestationen sowie für Sharing-Angebote. Und auch die Stadt solle künftig bei Ersatzbeschaffungen verstärkt auf E-Fahrzeuge setzen. Schließlich mahnte Klaiber an, die Fortschritte und Ziele der „nauMobil“-Initiative stetig zu kommunizieren, um deren Akzeptanz bei der Bevölkerung zu fördern.

Seinen Maßnahmenkatalog, der den Räten in vollständig ausgearbeiteter Form noch nicht vorliegt, bezeichnete Klaiber als „Kochrezept“, das in Langenau je nach Wunsch variiert werden könne. „Die Ratsgremien sind frei, vorgeschlagene Projekte weiter zu verfolgen“, sagte Bürgermeister Daniel Salemi.

Ratsmitglied Heinrich Buck (GUL) merkte an, dass zunächst die Infrastruktur etwa bei Radwegen deutlich verbessert werden müsse. „Die passt hier noch nicht.“ Erst nach diesem ersten Schritt könne man darauf hoffen, dass deutlich mehr Langenauer ihr Rad für Alltagsfahrten nutzen. Da stimmt Klaiber zu.

Zudem brachte Buck gasbetriebene Fahrzeuge als Alternative zu E-Mobilen ins Spiel. Denn die Gasfahrzeuge seien ja ebenfalls „E wie emissionsarm“. Das bestätigte der angesprochene Klaiber, beim Betrieb mit Bio-Gas sei diese Antriebsart „ähnlich ökologisch“ wie der Elektroantrieb. Doch weil in den USA und in China die Elektromobilität so eine „große Sache“ sei, komme man in Deutschland nicht drumherum, sich damit zu beschäftigen.