Der Bundesgerichtshof soll prüfen, ob im Erbacher Blutrache-Prozess alles juristisch korrekt gelaufen ist. Die Verteidigung hat Revision beantragt.

Gab es im Laufe des einjährigen Blutrache-Prozesses am Ulmer Landgericht Verfahrensfehler? Die Verteidigung will das vom Bundesgerichtshof prüfen lassen und hat eine Revision beantragt. Das teilt der Göppinger Rechtsanwalt Rudi Mannl auf Anfrage unserer Zeitung mit. Am 3. April hatte das Landgericht einen 47-jährigen Göppinger mit albanischen Wurzeln zu einer lebenslangen Haft wegen Mordes verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte zusammen mit einem Komplizen im April 2017 einen 19 Jahre alten Albaner an einem Erbacher Anglersee mit einem Hammer getötet hatte. Und zwar im Zuge einer Blutrache-Fehde.

Blutrache-Prozess Lebenslange Haft für Mord am Anglersee in Erbach Das Landgericht Ulm schickt den Angeklagten im Blutrache-Prozess lebenslang ins Gefängnis. Der Deutsch-Albaner wurde wegen Mordes an Xhoi M. am Erbacher Anglersee verurteilt.

Prozess könnte neu aufgerollt werden

Konkret begründet wurde der Revisions-Antrag noch nicht, es geht zunächst darum, die einwöchige Frist zu wahren. Bis das schriftliche Urteil der Kammer vorliegt, kann es noch bis zu drei Monate dauern, berichtet Mannl. „Mal sehen, wie sie das logisch zusammenbekommen.“ Entspricht der Bundesgerichtshof dem Revisionsantrag, wird das Verfahren zurück an das Ulmer Landgericht verwiesen. Und dort vor einer anderen Strafkammer komplett neu aufgerollt.

Das könnte dich auch interessieren: