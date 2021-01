Freitag, 4.30 Uhr. Andrea Hammer ist mit dem Auto bereits auf dem Rückweg ihrer frühmorgendlichen Tour als Zeitungszustellerin der SÜDWEST PRESSE. Da sieht sie in der Wettinger Straße „nur aus dem Augenwinkel heraus“ einen Menschen im Straßengraben liegen. Da Andrea Hammer nur „ums Eck“ wohnt, holt sie schnell ihren Mann dazu. So retten beide bei minus 5 Grad Celsius eine alte Frau vor dem Erfrieren.

Offenbar gestürzt und hingefallen

„Sie war nur ganz dünn angezogen und hatte bloß Hausschuhe an“, erzählt Andrea Hammer später. Die Frau war wohl gestürzt, denn ihr Gesicht habe stark geblutet. „Aber sie war nicht bewusstlos, nur schon sehr unterkühlt.“ Andrea Hammer zog ihre Winterjacke aus, fand noch einen warmen Schal im Auto und deckte die Frau damit zu, nachdem sie sie vorsichtig in die für die Erste Hilfe typische Seitenlage gebracht hatte. „Man kann ja in dem Moment nicht wissen, was alles gebrochen ist.“ Die Verletzte habe gestöhnt, etwas Unverständliches gesagt und über Rückenschmerzen geklagt. Und dann seien auch schon die eingangs alarmierte Polizei und der Rettungswagen „sehr schnell“ dagewesen.

Weil die Frau keine Papiere oder sonst etwas Persönliches bei sich hatte, hätten die Polizisten die „unbekannte Person“ gleich nach Ulm in die Klinik fahren lassen. Andrea Hammer bekam eine Decke von den Polizisten und musste wie üblich ihre Personalien angeben. Dann fuhr sie mit ihrem Mann nach Hause – und machte sich stundenlang Gedanken darüber, ob die Gefundene eventuell aus der Nähe stammen könnte. „Aber man kennt ja eigentlich nur die Menschen aus der eigenen Straße gut.“

Angehörige hatten Verschwinden nicht bemerkt

So hatte sich der 52-Jährigen auch gleich die Frage gestellt, ob die Frau eventuell aus dem Langenauer Altenpflegeheim Sonnenhof am Marktplatz stammt. Dort wurde jedoch seitens der Direktion auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt, dass keine Bewohnerin vermisst wird. In dem Fall würde ohnehin sofort bei der Polizei eine Vermisstenanzeige aufgegeben, hieß es.

Um 10.30 Uhr meldete dann das behandelnde Krankenhaus dem Ulmer Polizeipräsidium nur kurz: Die Personalien der hoch betagten Frau seien nun bekannt und man habe die Angehörigen verständigt, die bis dato noch nichts vom Verschwinden der Frau gewusst hätten, sagte Polizeisprecher Wolfgang Jürgens.

Bereits das zweite Erlebnis

Die Rettungsaktion war für Andrea Hammer, die seit gut zehn Jahren Zeitungen austrägt, bereits der zweite Fall. Vor Jahren habe sie ebenfalls bei einer ihrer Touren im Winter einen älteren Mann auf dem Gehweg liegend gefunden. Auch damals kamen Polizei und Rettungswagen.

Leider sei der Mann später in der Klinik verstorben. „Aber trotzdem kamen die Angehörigen mit einem Blumenstrauß zu mir nach Hause und haben sich bedankt“, erzählt Andrea Hammer.