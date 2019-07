Pater Anton Lipp, der zwischen 2001 und 2008 in Dietenheim und Regglisweiler gewirkt hat, ist gestorben. Nach neun Jahren des Einsatzes in der Deutschsprachigen Provinz der Comboni-Missionare arbeitete der 1932 Geborene erst in Gemeinden der Diözesen Rottenburg-Stuttgart und Augsburg. Dann war er bis 1990 Pfarrer von Opfenbach: Diese Pfarrei hatte lange als Comboni-Pfarrei gegolten. Nach seiner Zeit in Opfenbach kam er nach Schrozberg und dann nach Regglisweiler. Ein Requiem für Pater Anton Lipp findet am Dienstag, 30. Juli, von 19 Uhr an in Regglisweiler statt.

