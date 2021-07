Dass er seinen Beruf als Dorfpfarrer liebt, merkte man deutlich bei der Verabschiedung in seinen eigenen Worten und jenen der Gastredner. Pfarrer Christoph Hillebrand und seine Familie waren gerne 20 Jahre in Asselfingen. Doch nun reizt noch einmal eine neue Herausforderung in Dettingen am Albuch. A...