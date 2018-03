Theater Reinholdo von Ranzenburg als Retter

Dietenheim / MARTIN DAMBACHER

Fantastisch“, „einfach nur klasse“ oder „selten so gelacht“ lautete das Fazit von Zuschauern nach den jeweils rund dreistündigen Aufführungen des Stadttheaters Dietenheim, die traditionell am Palmwochenende über die Bühne gegangen sind. Dass Spielleiter Peter Schmid mit seiner diesjährigen Stückauswahl „Und wieder schweigen die Männer“ von Regina Rösch dabei wieder voll ins Schwarze getroffen habe und am Ende alle überrascht sein werden, nahm Bürgermeister Christopher Eh bei seinen Willkommensworten an den beiden Seniorennachmittagen sowie am Freitag- und Samstagabend schon vorweg; die Begrüßung am Sonntagabend in Regglisweiler oblag seinem Stellvertreter Klaus Greck.

Und tatsächlich: Den Ausgang des dreiaktigen Lustspiels, bei dem es entgegen des Titels stets heiter und turbulent zuging, hatte anfangs so sicher kaum einer der insgesamt rund 1000 Besucher auf dem Zettel. Auch der erste Akt, in dem die Trauer um den verstorbenen Erbonkel Herrmann schnell der Vorfreude auf das stattliche Erbe weicht, deutete noch nicht auf das grandiose Finale hin. Die Vermutung: Onkel Herrmann war nie verheiratet und muss deshalb zu Lebzeiten Unmengen von Geld angespart haben.

Freude aufs Erbe

Die Ehefrauen von Herrmanns Neffen Benno (Hermann Huth) und Klaus-Dieter (Jürgen Peter), den „Alleinerben“, schweben deshalb im siebten Erbschaftshimmel, doch bereits bei den Vorbereitungen zu Beerdigung und Leichenschmaus werden Elfriede (Angelika Guter) und Anneliese (Carola Scherer) auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. „Dorfratschn“ Adelheid (Conny Maunz) weiß nämlich aus sicherer Quelle, dass Onkel Herrmann seine große Liebe, die Freiwillige Feuerwehr, in seinem Testament großzügig bedacht haben soll. Als beim Stöbern nach dem Testament dazu zwischen „Schisser Feinripp“-Unterhosen und den dazu passenden, alten Rechnungen plötzlich noch die Geburtsurkunde des unehelichen Sohnes Horst Fröhlich (Heiko Gröger) auftaucht, scheint sich das erträumte Erbe in Luft aufzulösen. Aber auch der Feuerwehrvorsitzende (Günter Rapp) und dessen Frau Ingeborg (Nadine Maunz) kommen durch den ungeahnten Familienzuwachs mächtig ins Schwitzen, da der vermeintliche Geldsegen für die örtlichen Floriansjünger bereits in eine neue Feuerwehrspritze investiert wurde. Licht ins Dunkle bringt da erst Onkel Herrmann selbst mit seinem vorab angekündigten „großen, letzten Auftritt“ während des Leichenschmauses.

Gekonnt inszeniert und zeitlich perfekt aufeinander abgestimmt, amüsiert sich der von Peter Schmid gespielte Erblasser in einer Videobotschaft nochmals köstlich über die Marotten der gierigen Nachfahren – und deckt ein bis dahin gut gehütetes Geheimnis von Benno und Klaus-Dieter auf. Letztere wären nämlich vor einigen Jahren von ihm als Alleinerben eingesetzt worden, vorausgesetzt, sie hätten die Hauptrollen in dem von ihm verfassten, mittelalterlichen Theaterstück „Reinholdo, Herzog von Ranzenburg“ übernommen.

Theater im Theater

Da sich aber beide aufgrund der Handlung des Dramas sowie des vorgegebenen Kleidungsstils mit Feinstrumpfhosen und Ballonhosen weigerten mitzuspielen, kam es nie zu einer Aufführung. Bis jetzt. Denn nur wenn beim Jahrestag der Feuerwehr das Drama Premiere feiert, haben die Erben eine Chance auf den Nachlass. Als sich nach wortwitzigen Diskus­sionen dann schließlich alle Beteiligten dazu durchringen können mitzuspielen, beschert dies dem Publikum im dritten Akt ein „Theater im Theater“, in dem die Lachmuskeln kaum eine Verschnaufpause bekommen. Angefangen bei der aufwändigen Schlosskulisse über die farbenfrohen Kostüme bis hin zur fantasievollen Namensgebung der Akteure stimmte hier einfach alles. Reinholdo von Ranzenburg (Hermann Huth) kämpfte dabei mit Ehrenfried von Auttagertshofen (Jürgen Peter) um die Gunst von Prinzessin Reinhilde (Yana Arzt), der Tochter von Brunhilde und Ottokar von Böhmen (Angelika Guter, Günter Rapp). Aber auch die anderen Darsteller glänzten in ihrer mittelalterlichen Doppelrolle samt Sprachmix aus längst vergangenen Tagen und schwäbischer Schimpfmanier – allen voran Zofe Rosalie (Conny Maunz). Als verdienten Lohn konnte Notar Horst Fröhlich, der den unehelichen Sohn nur gemimt hatte, das üppige Erbe zur Freude aller dann doch ausschütten. Das Publikum, das auch zwischendurch applaudiert hatte, war begeistert.