Dietenheim Reifen und Hühner am Gießenbach

Dietenheim / Karin Mitschang

Man kann verschmitzte Freude sehen, wenn Manfred Erhardt am Rand des Gießenbachs einen Anlass findet, ein „das geht ja gar nicht“ auszustoßen, aber gleichzeitig auch zu schmunzeln. Mit viel Humor und unter Zitat sowie lebensnaher Übersetzung von Paragrafen und DIN-Normen hat der Mitarbeiter der Unteren Wasserbehörde die Gewässerschau in Dietenheim begleitet. Und den Praktikanten des Bauamts, Oliver Aubele aus Illerrieden immer wieder aufgefordert, Protokolleinträge oder Fotos zu machen. Eine Gewässerschau, bei der innerorts der fünf Meter breite Gewässerrandstreifen – außerorts sind es zehn Meter – überprüft wird, ist seit 2015 wieder Pflicht, und zwar alle fünf Jahre. Erhardt hat schon alles Mögliche und Unmögliche an diesen Streifen im Illertal, Schmiechtal und im Raum Langenau besichtigen und monieren können.

Damm oder Mauer?

„Was hend Sie jetzt gegen den Baum“, fragte der Dietenheimer Bauamtsleiter Christoph Koßbiehl, der zur Gewässerschau eingeladen hatte. Es ging um ein Bäumchen in der Königstraße, das für Erhardt wie ein gefundenes Fressen schien. „Chinesisch!“ So war es diesem laut und streng entfahren, nachdem er zuvor schon festgestellt hatte: Die chinesische Wildbirne gehe auf dem Damm am Gewässer „gar nicht“. Und: „Einen Strauch hätte ich mir hier noch gefallen lassen.“

Doch das Schicksal der Wildbirne, die erst gepflanzt worden war, rettete Koßbiehl gemeinsam mit Ulrike Widmann (Bauhof; „das ist ein ganz typischer Straßenbaum“), Hans-Peter Seitz (Naturschutzbehörde; „das ist ein uferbegleitendes Gehölz“) und Ulrich Müller, Regionalchef des BUND. Es handle sich hier nicht um einen Damm am Wasser, sondern um eine Mauer, und der Baum gefährde durch seine kurzen Wurzeln und den kleinen Wuchs auch nicht die Anlage, denn er reiße die Mauer nicht mit, wenn er bei Sturm oder Überflutung einmal umfallen sollte. „DIN ist ausgehebelt“, kommentierte Erhardt seine Niederlage sportlich-gelassen.

„Dann können wir jetzt den Ort des Frevels wieder verlassen“, sagte Koßbiehl schließlich, der zwei Stunden lang mit der Gruppe am Gießenbach entlang wanderte, bevor er aus Termingründen an Bürgermeister Christopher Eh abgeben musste, der noch die Strecke am Weiherbach in Regglisweiler mit den Fachleuten besichtigte (siehe Infobox).

Die Zusammenarbeit zur Gewässerunterhaltung mit der Stadt, dem BUND und dem Ortsobmann sei „absolut vorbildlich“, lobte Müller vom BUND. Weil dies so ist, habe man nur wenige Stellen privater Randstreifen besichtigen müssen. Über die bereits vor etlichen Jahren realisierte Renaturierung im Bereich Gießen-/Illertisser Straße freute sich auch der Behördenmitarbeiter Erhardt, der mit der Stadt im nächsten Jahr – voraussichtlich im Herbst – eine weitere Renaturierung beim ehemaligen Kraftwerk Amann für rund 600 000 Euro plant. Zum verbesserten Hochwasserschutz wird außerdem im kommenden Frühjahr eine Schütztafel beim Autobahnzubringer errichtet (wir berichteten).

Am Ufer des Gießenbachs zumindest fand Erhardt noch allerlei Anstoß wie Autoreifen, Industriemüll, einen Hühnerstall, riesige Thujen, die dem Gewässer nicht gut tun, und allerlei Bausünden. Je nach Fall wird die Stadt den Grundstücksbesitzern in nächster Zeit deshalb freundliche Briefe mit Aufforderungen zur Änderung senden.

Dass sich der japanische Staudenknöterich nicht wild ausbreitet, darum kümmert man sich bereits im Kraftwerk Otto, das das rhabarberähnliche Gewächs mit mehreren Rückschnitten im Jahr in Schach hält. In der Königstraße hatten Anlieger, die befürchten, dass der Kanal nicht mehr dicht ist, mit Stöcken die etwas matschige Stelle in ihrem Garten markiert, sodass die Gewässerschau-Gesellschaft in Abwesenheit der Anlieger den Zustand per Foto dokumentieren konnte.

Am letzten Stück der Besichtigungstour am Gießenbach – laut Erhardt übrigens ein ganz besonderes Gewässer, weil darin schon seit vielen Jahrzehnten Wasser aus der Iller aufgrund eines alten Vertrags zugeleitet wird – wunderte sich der Vertreter der Unteren Wasserbehörde noch über Berge von Asphalt und Erde.

„Das ist noch vom Breitbandausbau zwischengelagert“, informierte Koßbiehl. Mit der ausführenden Firma sei man im Clinch, der Vertrag in Auflösung. „Aber das ist mehr als fünf Meter vom Gewässer weg“, fügte er an, womit das Thema für Erhardt erledigt sein musste.