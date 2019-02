Verband Region Donau-Iller: Wo werden Rohstoffe abgebaut?

Region / Bianca Frieß

Auf der einen Seite soll der Bedarf an Rohstoffen gedeckt werden, auf der anderen Seite müssen die Ressourcen für nachfolgende Generationen gesichert werden. „Das ist der Spagat, den zu meistern recht schwierig sein wird“, sagte Heiko Schmid, Vorsitzender des Regionalverbands Donau-Iller. Ein Konzept im künftigen Regionalplan soll die Gewinnung von Rohstoffen wie Kies, Sand und Gestein regeln. Der Planungsausschuss hat dem Entwurf gestern zugestimmt. Es war das letzte fehlende Kapitel, bevor der gesamte Regionalplan im Sommer beschlossen und im Herbst öffentlich ausgelegt werden soll.

Umstrittenes Thema

Ziel ist, die Rohstoffgewinnung auf geeignete Standorte zu konzentrieren. Dafür wurden Vorrang- und Vorbehaltsgebiete festgelegt, in denen in den kommenden 20 Jahren abgebaut werden kann. Außerdem Areale zur Sicherung von Rohstoffen für weitere 20 Jahre. Zusammengerechnet betrifft das eine Fläche von knapp 4000 Hektar in den sieben im Verband organisierten Stadt- und Landkreisen. Darunter sind zahlreiche Gebiete im Alb-Donau-Kreis, einige im Kreis Neu-Ulm und im Ulmer Stadtgebiet.

Das Thema ist umstritten, sagte Verbandsdirektor Markus Riethe. Auf der einen Seite stehen die Interessen der Unternehmen, an der Branche hängen viele Arbeitsplätze. Auf der anderen Seite „wird Rohstoffabbau kritisch gesehen.“ Er verändere die Landschaft, verursache Emissionen.

Der Neu-Ulmer Landrat Thorsten Freudenberger und Kreisrat Franz-Clemens Brechtel stimmten gegen den Entwurf. Das soll aber nicht als generelle Kritik verstanden werden, betonte Freudenberger. Vielmehr ging es um die vorgesehene Fläche im Illertisser Ortsteil Tiefenbach – hier hatte die Kommune schon Widerstand angekündigt. Brechtel sagte: „Wir können nicht zustimmen, wenn im Beschluss nicht deutlich wird, dass wir da unsere Vorbehalte haben.“