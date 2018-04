Regio-S-Bahn Regio-S-Bahn-Verein fordert Oberleitungen

Ulm / SWP

Der Verein Regio-S-Bahn Donau Iller fordert das Land auf, sich beim Bund für ein Sonderprogramm zur Elektrifizierung von Brenzbahn und Donaubahn einzusetzen. Ulms Oberbürgermeister Gunther Czisch, der Vorsitzender des Verein ist, beton, dass die Region „etwas erstaunt“ sei, dass „Strecken wie die Brenzbahn und die Donaubahn im kürzlich vorgelegten Elektrifizierungskonzept des Landes so weit hinten rangieren“. Deshalb bittet der Verein den Landesverkehrsminister Winfried Hermann, sicherzustellen, dass die beiden Strecken in ein in Aussicht stehendes Sonderprogramm des Bundes aufgenommen werden.