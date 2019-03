Die Fusionspläne der beiden Ortsgruppen Regglisweiler und Dietenheim des Schwäbischen Albvereins haben eine wichtige Hürde genommen: Einstimmig haben sich die anwesenden Mitglieder der Regglisweiler Ortsgruppe bei ihrer Hauptversammlung am Freitag im Gasthaus „Zum Hosenmann“ dafür ausgesprochen, dass der Vorstand den Zusammenschluss einleiten und weiter voran treiben soll.

Die Verantwortlichen versprechen sich von einer größeren Ortsgruppe mehr Attraktivität und Leistungsfähigkeit sowie weniger administrativen Aufwand in der Vorstandsarbeit. Der Regglisweiler Vorsitzende Kurt Högerle betonte: „Auf lange Sicht ist es wichtig, dass wir unsere Kräfte bündeln.“ Er verwies darauf, dass es den gemeinsamen Wanderplan beider Ortsgruppen nun schon das vierte Jahr gebe, was eine Erleichterung darstelle: „Halbe Arbeit, doppelter Spaß.“

Auch künftig sollen Regglisweiler und Dietenheimer Mitglieder gemeinsam wandern, dann jedoch nicht mehr „in wilder Ehe“, sondern unter einem „ordentlichen Dach“. Auch die Vorsitzende der Dietenheimer Ortsgruppe, Franziska Neidlinger, findet, dass bei einer Fusion die Vorteile überwiegen und sprach sich in der Diskussion klar für die Vereinigung aus. Dietenheims Bürgermeister Christopher Eh sagte, er freue sich, dass die Fusion angestrebt werde. Solche Zusammenschlüsse würden in der Zukunft an Bedeutung gewinnen, da es dadurch leichter werde, Vorstandsämter zu besetzten.

Die große Zahl der Anwesenden bei der Versammlung zeige, dass der Verein „lebt und wächst“, erklärte Eh. Vorsitzender Högerle gab noch einen Ausblick auf die nächsten Schritte: Im Herbst werde es einen „Vereinigungsparteitag“ geben. Vollzogen werden soll die Fusion dann Anfang des Jahres 2020. In seinem Bericht ging Högerle außerdem auf andere wichtige Themen für die Ortsgruppe Regglisweiler ein. Im Mittelpunkt der Vorstandsarbeit habe der Aufbau der Familiengruppe und das 50-jährige Jubiläum der Ortsgruppe gestanden. In der Familiengruppe um die Pädagogin Kirsten Klahold habe es zwar einige Neuaufnahmen gegeben, ein Selbstläufer sei diese Gruppe jedoch nicht, betonte Högerle. Neben Angeboten mit vielen Teilnehmer sei auch eine Wanderung mangels Interesse ausgefallen. Insgesamt habe die Ortsgruppe im vergangenen Jahr 20 Wanderungen angeboten, die größte Teilnehmerzahl sei mit 58 erreicht worden.

Schriftführer Sven Kranke blickte auf Aktionen wie Geocaching an der Dietenheimer Grundschule und die Teilnahme am Tag des offenen Denkmals in Ichenhausen zurück. Kranke trug auch den Kassenbericht vor, der für das Jahr 2018 ein Minus ausweist. Vorsitzender Högerle nannte dieses jedoch „erfreulich klein“, da die Ortsgruppe in einer Phase sei, in der sie investieren müsse.

In der Versammlung wurden zudem drei Mitglieder für ihre langjährige Treue zum Schwäbischen Albverein Regglisweiler geehrt: für 25 Jahre Wolfgang Rothacker und für 40 Jahre Monika Stiehl und Wolfgang Sabath.