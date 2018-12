Umwelt Regenüberlaufbecken muss saniert werden

Laichingen / sgk

Hinter dem Beamtenjargon „Ertüchtigung“ verbirgt sich in der Regel eine aufwendige und zumeist entsprechend teure Sanierung. Einer solchen „Ertüchtigung“ des Regenüberlaufbeckens (RÜB) Nord mit Kosten von insgesamt 1,3 Millionen Euro sowie einer Bauzeit von geschätzten acht Monaten hat der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung in diesem Jahr seine Zustimmung erteilt.

Die Gründe für eine grundlegende Sanierung dieses rund 40 Jahre alten Doppelbeckens neben dem Recyclinghof demonstrierte Ingenieur Guido Buschbacher von BWN-Bauingenieure mit Fotos: Absandungen der Betonwände, freiliegende Eisenbewehrungen, sämtliche Fugen undicht, Risse, an einer Stelle ist gar die Beckenwand leicht gekippt. „Nach dieser Zeit sind das typische Schäden bei einem Becken, das trockenen und feuchten Phasen wechselweise ausgesetzt ist“, führte der Ingenieur aus. Die Kosten der Betonsanierung des zweigeteilten Beckens schätzt sein Büro auf 1,15 Millionen Euro.

In zwei Bauabschnitten soll saniert werden. Die beiden Becken würden mit einer provisorischen Wand voneinander getrennt, damit das Auffangen des Abwassers während der Bauzeit gesichert ist. Ein wichtiger Aspekt, denn dieses RÜB sammelt längst nicht nur Regenwasser, sondern ist der größte Sammler Laichingens, und fängt auch das Schmutzwasser aus sämtlichen Haushalten des Laichinger Nordwestens auf. Von dort wird es mittels Pumpen weitergeleitet zum nächsten Sammler, von wo es bis zur Kläranlage gelangt. Buschbacher gab zu verstehen, dass der kleinere Beckenteil während der Bauphase am großen Becken durchaus unter Wasser stehen könne. „Dann müssen wir das Becken reinigen, um weiter arbeiten zu können.“ Ein Aufwand, den man wohl nicht vermeiden könne.

Dabei war das Becken von der Verwaltung vorerst nicht zur Sanierung vorgesehen. „Wir wollten die Maschinentechnik nachrüsten: Pumpenanlagen, neuer Lamellenabscheider“, sagte Bauamtsleiter Günter Hascher. Die Kostenschätzung hierfür: 150 000 Euro. Dazu müsste allerdings das Becken geleert werden. Diesen Aufwand wolle man nicht doppelt betreiben, sollten hernach Schäden im Becken auftreten. Vorsorglich hat die Stadt daher das RÜB begutachten lassen, mit dem vorliegenden Ergebnis. Die Finanzierung ist allerdings nahezu komplett im aktuellen Haushalt gesichert, lediglich 170 000 Euro müssen im kommenden Etat noch eingeplant werden. Ein Neubau sei nicht wirtschaftlich, erklärte Hascher auf Nachfrage aus dem Gremium, er käme wenigstens um das Doppelte teurer.

Von einer Sanierung in „Naturform“, wie das üblicherweise bei den örtlichen RÜB gemacht werde, riet der Ingenieur ganz klar ab, weil hier eben nicht nur Regenwasser eingeleitet werde, sondern Abwasser aus den Haushalten. Bei einer Enthaltung votierte das Gremium für die Baumaßnahme, die nach dem Winter beginnen soll.