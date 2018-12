Entwicklung Rege Bautätigkeit in Merklingen

Merklingen / lejo

Jetzt ist es offiziell. Burger King und Becka-Beck bauen 2019 in Merklingen. Die entsprechenden Baugenehmigungen hat der Merklinger Gemeinderat am Dienstagabend mehrheitlich auf den Weg gebracht.

Doch es gibt noch weitere Bautätigkeiten: Wie berichtet hat Andrea Bauknecht aus Merklingen das rund 1,5 Hektar große Gelände gekauft, das an der Landesstraße 1230 liegt und an die Ortsrandtangente sowie die Nellinger Straße grenzt. Zusammen mit ihrem Mann errichtet sie dort einen rund 8000 Quadratmeter großen Neubau, dem der Gemeinderat bereits vergangenen Monat zugestimmt hat. Die Investoren sehen in diesem Gebäude drei Geschäfte vor. Den eigenen Ganzjahres-Sportladen sowie zwei weitere Läden, die an Einzelhändler vermietet werden. Wenn alles nach Plan läuft, findet die Grundsteinlegung Mitte 2019 statt.

Dem Vernehmen nach lassen Burger King und Becka-Beck die Bagger schon früher anrollen. Die Schnellimbisskette baut auf einem 2000 Quadratmeter großen Areal ein knapp 29 Meter langes und 14 Meter breites Fast-Food-Restaurant mit Drivespur, wo Autofahrer an einem eigenen Schalter ihre Bestellung aufgeben und ihr Essen im Fahrzeug entgegennehmen können.

Im ebenerdigen Lokal gibt es 85 Sitzplätze, weitere auf der knapp 90 Quadratmeter großen Terrasse. Vor dem Gebäude sind 30 Autoparkplätze und zwölf Stellplätze für Fahrräder vorgesehen. Laut Burger King gibt es dort 14 Arbeitsplätze. Bereits 2019 ist die Eröffnung geplant.

Ein Jahr länger dauert es, bis die Bäckerei Becka-Beck aus Römerstein (Kreis Reutlingen) im Baugebiet „Breite IV“ Einweihung feiern kann. Der Investor plant dort ein „Gebäude mit Scheunencharakter, modern und ansprechend, mit viel Holz und einer großen Glasfront“. Es ist 35 Meter lang und 16 Meter breit. Mit diesen Worten stellte Bürgermeister Sven Kneipp das Baugesuch von Heinrich Beck im Gemeinderat vor.

Die knapp 200 Sitzplätze sind auf zwei Stockwerken verteilt. Im Erdgeschoss ist die Bäckerei mit Backstube. Zudem sind dort ein Gastronomiebereich und eine Metzgereitheke vorgesehen. Im Obergeschoss, von dem man aus nach unten schauen kann, gibt es abgetrennte Räume, die man für Besprechungen oder kleine Feiern mieten kann. Beck spricht von 20 neuen Arbeitsplätzen, die dort entstehen.

Einen großzügigen Terrassenbereich mit einem Spielplatz sieht Becka-Beck auf seinem rund 5000 Quadratmeter großen Grundstück ebenfalls vor. Insgesamt investiert das Unternehmen Kneipp zufolge in Merklingen „etwa zwei Millionen Euro“.

Einige Gemeinderäte sehen den Neubau mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Sie erinnerten in diesem Zusammenhang an die Ortsbäckerei Scheiffele, die durch die Neuansiedlung Probleme bekommen könnte. „Es liegt im Verantwortungsbewusstsein der Merklinger, wo sie einkaufen“, gab Kneipp zu bedenken, der im gleichen Atemzug daran erinnerte, dass die Nachfolge dort noch nicht geregelt sei. Er fügte hinzu, dass Becka-Beck nach der Eröffnung auch montags und sonntags sein Geschäft öffne. Scheiffele indes habe an diesen beiden Tagen geschlossen.