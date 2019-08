Die Polizei hat am Wochenende hat eine konspirativ beworbene, nicht genehmigte Veranstaltung in Dillingen verhindert. Dort sollte ein Rechtsrockkonzert stattfinden.

Die Polizei hatte am Samstagabend kein Nachsehen mit einem Rechtsrockkonzert. Die örtliche Gemeindeverwaltung erließ daraufhin eine Allgemeinverfügung, teilt das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mit. Zunächst hätte die Veranstaltung in Wertingen, im Landkreis Dillingen, stattfinden sollen. Doch die Verwaltungsgemeinschaft Wertingen hatte bereits im Vorfeld die Veranstaltung untersagt, auch die Polizeipräsidien Nord und Kempten/Süd/West waren über den Vorgang informiert. Im Laufe der weiteren Ermittlungen verdichteten sich die Hinweise, wonach die Veranstalter auf den Landkreis Unterallgäu ausweichen wollten – auf den Bereich des Präsidiums Schwaben Süd/West. Der Kriminalpolizei gelang es auch, den Ort des nun „konspirativ beworbenen Konzerts“ zu ermitteln und die Veranstalter auch vor Ort anzusprechen: in Benningen bei Memmingen, teilt die Polizei weiter mit. Die Veranstalter waren in dieser Phase beim Aufbau. Rund 30 Gäste waren schon vor Ort. Parallel dazu kontrollierten die Beamten Fahrzeuge und Personen, die sich ihrer Einschätzung nach auf dem Weg zum Konzert befanden.

Kooperation mit Kommune

So kam es zu keinen Zwischenfällen, ergänzt die Polizei. Da es sich um eine anzeigepflichtige Veranstaltung handelte, für die keine Genehmigung vorlag, untersagte der Einsatzleiter des Polizeipräsidiums die weiteren Vorbereitungen und teilte das der Gemeindeverwaltung Benningen mit, auf deren Gebiet das Konzert stattfinden sollte. Die Gemeinde untersagte die Musikveranstaltung in dem Dorf südlich von Memmingen per Allgemeinverfügung noch am Samstagabend. Die Begründung: Im Vorfeld sei es nicht möglich gewesen, sicherheitsrechtliche Aspekte wie beispielsweise Immissionsschutz-, Brandschutz-, Naturschutz-, Gaststätten- und auch verkehrsrechtliche Auflagen und Beschränkungen zu prüfen.

