Verwaltung Rechnungen bald elektronisch

Franz Glogger

Der Mann betritt zu später Abendstunde in Erbach die Schalterhalle der örtlichen Bank. Er will kein Geld abheben. Heute tritt er an ein Gerät mit dem Logo der Stadt, das „Bürgerterminal“. Er zieht seinen Personalausweis durch das Lesegerät und beantragt eine Meldebescheinigung. Später meldet sich eine Frau wegen Umzugs ab, eine andere vereinbart einen Termin zur Rentenberatung.

„Das ist noch ein Blick in die Zukunft. Aber so könnte ein digitales Agieren mit den Bürgern funktionieren“, sagte Hauptamtsleiter Florian Ott in der jüngsten Sitzung des Verwaltungsausschusses. Die Bereitstellung von Bürgerdiensten online, für die es einen Ausweis braucht, seien aber einer der letzten Schritte hin zu einer digitalen Verwaltung, erklärte Ott. Denn nur 600 000 bis 800 000 Personalausweise seien in Deutschland mit einer digitalen Signatur ausgestattet. Andere Prozesse seien aber schon umgesetzt, kurz davor, oder in Planung. Basis dieser Umstellung sei das Mitte der 90er Jahre eingeführte Managementsystem für Dokumente. So können beispielsweise über das Druck- und Kopiersystem Dokumente eingescannt, unmittelbar einer digitalen Akte zugeführt und elektronisch versendet werden, etwa bei der „E-Vergabe“.

Eine besondere Herausforderung sei die Digitalisierung der Bauakten, die stattliche 120 Regalmeter umfassen. Noch kommendes Jahr werde die Verwaltung – wie es das „E-Rechnungsgesetz“ vorschreibt – auf elektronische Rechnungen umstellen, bis 2022 ebenfalls wie vorgegeben den Rechtsverkehr digitalisieren. Bevor die Umstellungen eine Arbeitserleichterung bedeuten, müsse erst einmal viel Arbeit investiert werden, sagte Ott. Beispielsweise müssen Abläufe überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Weiter seien mehr Geräte nötig, nicht zuletzt mit einem einheitlichen Betriebssystem. „Derzeit haben wir alle Versionen von Windows 7 bis 10“, erläuterte der Hauptamtsleiter. Ott rechnet für die Ausstattung für 2019 mit Kosten von 150 000 Euro. Bei der Hardware werde die Stadt künftig vermehrt auf Miete anstatt auf Kauf setzen. Die einzelnen Schritte würden ab Frühjahr dem Gremium zum Beschluss vorgelegt werden.

Gemeinderat Elmar Röhr (SPD) begrüßte die Pläne für eine digitale Verwaltung und forderte, damit „offensiv umzugehen“. Zugleich gelte es, die Bürger „nicht abzuhängen“, die mit der digitalen Welt „warum auch immer nichts anfangen können“. Verena Knöpfle (Freie Wähler) bestand darauf, den Weg von „Mensch zu Mensch“ immer offenzuhalten und „die Datenmasse bestmöglich im Auge zu behalten.“

Bürgermeister Achim Gaus sagte das zu: „Was Sicherheit betritt, haben die Menschen gegenüber dem öffentlichen Dienst zurecht die höchsten Erwartungen. Und die wollen wir erfüllen.“