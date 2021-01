Kurz nach halb 12 fährt ein Zug durch den Bahnhof Erbach – ohne zu halten. „So soll es in Zukunft nicht sein“, sagt Bürgermeister Achim Gaus. Die örtliche CDU und Landtagskandidat Thomas Kienle hatten am Freitag zum Gespräch am Bahnhof geladen, um über den aktuellen Stand in Sachen RE-...