Bei einer Gegenstimme hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung den Weg frei gemacht für Veränderungen am Rathausplatz beziehungsweise Marktplatz in Langenau. Die Stadt will dafür viel Geld in die Hand nehmen, denn die Zahl der Einwohner wächst weiter, jene der Angestellten in der Verwaltu...