Stadtbild Rathaus Dietenheim wird saniert

Dietenheim / Von Beate Reuter-Manz

Keine Frage: Das historische Rathaus in Dietenheim hat einen ganz eigenen Charme und ist mit seinem Arkadengang, den Butzenfenstern, dem Glockentürmchen und den vielen Fenstern mit braunen Läden ein Hingucker in der Königstraße. Gleichwohl nagt der Zahn der Zeit an dem fast 200 Jahre alten Gebäude. Seit der letzten Generalsanierung vor 40 Jahren wurde nicht mehr viel gemacht, sieht man ab von der Erweiterung durch einen modernen Anbau. Nachdem das Rathaus mit der benachbarten Gaststätte Rose, ebenfalls im Besitz der Stadt, vergangenes Jahr ins Sanierungsgebiet aufgenommen wurde, will die Verwaltung nun eine Sanierung angehen.

Büros im Dachspitz

Drei Ziele werden damit verfolgt, führte Bürgermeister Christopher Eh am Montag im Gemeinderat aus: Das Haus soll energetisch auf einen aktuellen Stand gebracht und „optisch aufgefrischt“ werden. Außerdem sollen brach liegende Raumkapazitäten nutzbar gemacht werden. Bauamtsleiter Christopher Koßbiehl ging ins Detail, schickte jedoch folgende Anmerkung voraus: Der Spielraum für Veränderungen an einem denkmalgeschützten Haus ist nicht eben riesig, vor allem was die Gebäudehülle anbelangt. So ist es zum Beispiel nicht möglich, außen ein Wärmedämm-Verbundsystem aufzubringen. „Wir werden aber auch mit einem neuen Dämmputz eine Verbesserung hinbekommen.“ Wegkommen will man außerdem vom dortigen so genannten Bollenputz. Dringend erneuert werden müssen die 40 Jahre alten, maroden Holzfenster. „Die sind eine Katastrophe. In meinem Amtszimmer zieht es wirklich wie Hechtsuppe“, merkte der Schultes an.

Während im ersten Obergeschoss in der Kämmerei die Fenster bereits ausgetauscht wurden, müssen sie im Rest vom Rathaus ersetzt werden. Auch in der Rose ist der Tausch noch nicht komplett. Auf etwa 45 Fenster werde man kommen, meinte Koßbiehl auf Nachfrage aus dem Gremium. Eine Dreifach-Verglasung werde vom Denkmalamt kritisch gesehen. Ob die Butzenfenster bleiben müssen, werde derzeit ebenfalls geprüft. Vorgaben gibt es laut Koßbiehl sogar für die Farbe der Fensterläden. Der Bauamtsleiter und der Schultes wälzen aus diesem Grund zurzeit dicke Ordner mit alten Ansichten des historischen Gemäuers. „Wir sind stolz auf unseren historischen Hintergrund und werden uns mit dem Denkmalamt irgendwie zusammenfinden“, gab der Rathaus-Chef die Losung aus. Das gilt auch für die Farbgebung des Außenputzes. Vermutlich werde es bei unterschiedlichen Gelb-Tönen für das Ensemble Rose-Rathaus bleiben, antwortete Koßbiehl auf eine Frage von Rätin Karin Weiß. „Derzeit sind beide Anstriche sehr verdreckt, was sie dunkler aussehen lässt.“ Für den Bürgermeister sollte das Rathaus optisch im Vordregrund stehen. Auch die Sanitärräume und Toiletten haben eine Sanierung nötig, das Dachgeschoss ist zu dämmen. Apropos: Noch ungenutzt ist der Dachspitz des Rathausanbaus Richtung Marktplatz. Die etwa 85 Quadratmeter große Fläche, die versorgungstechnisch bereits vorbereitet wurde, soll zu zwei Büros ausgebaut werden. Der Bedarf an Arbeitsplätzen im Rathaus sei groß, berichtete Koßbiehl. Bislang hätten weder der Gebäude und Systemtechniker Hofmann, noch Auszubildende einen eigenen Platz

Die Gesamtkosten beziffert das Bauamt auf rund 450 000 Euro. 320 000 entfallen auf das alte Rathaus, 50 000 auf die Restarbeiten in der Rose und etwa 80 000 auf den Ausbau des Dachgeschosses. Aus dem Landessanierungsprogramm ist ein Zuschuss von 36 Prozent zu erwarten. Der Gemeinderat votierte einmütig.