Nellingen Rat verweigert den Bau zweier Pferdeboxen

Nellingen / Von Ralf Heisele

Wie nahe an einem reinen Wohngebiet dürfen Pferde gehalten werden? Weil der Antragsteller für den Bau zweier Pferdeboxen am südlichen Ortsrand kein Immissionsgutachten vorgelegt hat, haben die Nellinger Gemeinderäte in ihrer Sitzung am Montagabend ihr Einvernehmen zu dem Baugesuch verweigert. Schon in der Oktobersitzung hatte sich das Gremium mit dem Fall beschäftigt und eine Entscheidung vertagt – weil es ein Gutachten wollte. Jetzt muss das Landratsamt über das Vorhaben entscheiden.

Der Bauherr hat vor vier Jahren einen Maschinenschuppen am Nelkenweg errichtet. Damals erhielt er das Einvernehmen der Gemeinde nur unter der Bedingung, dass dort keine Tierhaltung und (oder) keine gewerbliche Nutzung stattfinde. Jetzt will er aber an den Schuppen zwei Pferdeboxen für seine beiden eigenen Pferde mit Heulager und Maschinenstellplatz anbauen, und zwar in Richtung des seit 1975 existierenden „reinen Wohngebiets“. Das nächste Haus liegt nur 80 Meter vom Schuppen entfernt. Die meisten Anwohner waren zur Sitzung gekommen. Und alle hätten inzwischen Einwände gegen das Vorhaben erhoben, sagte der Bürgermeister und führte die wichtigsten Kritikpunkte auf: Der Bauherr habe beim Bau vor vier Jahren auf eine Tierhaltung verzichtet, der Abstand zur Wohnbebauung sei zu gering, die Entsorgung des Mistes sei nicht praktikabel und sowieso würde in dem Schuppen ein Gewerbe betrieben. Für Kopp sind die Ängste der Anwohner „nachvollziehbar“.

Der Bauherr hat schriftlich darauf hingewiesen, dass sowohl das Kompetenzzentrum Pferdezucht und Pferdehaltung als auch der zuständige Fachdienstleister im Landratsamt die Abstände für ausreichend halten würden. Deshalb sei seiner Ansicht nach ein externes Gutachten nicht erforderlich. Den Mist will er auf einem Wagen lagern und bei Bedarf auf seine eigenen landwirtschaftlichen Flächen ausbringen. Außerdem bezieht sich für den Bauherrn sein vor vier Jahren erklärter Verzicht auf Tierhaltung lediglich auf reine Nutztiere wie Rinder, Kühe oder Schweine. Für Bürgermeister Franko Kopp reichen die Erklärungen nicht aus, um auf das Immissionsgutachten zu verzichten. So sahen es auch die Räte: Bruno Wanderer will „Zahlen und Fakten“ auf den Tisch – „ohne die kann ich nicht entscheiden.“ Rolf Stäb befürchtet, dass „es nicht bei zwei Pferden bleiben wird.“ Und Helmut Wörz fragt sich, warum der Bauherr nicht schon beim Bau des Schuppens die Boxen beantragt hat, zumal er die Pferde bereits damals besaß? Ulla Hirschle will nicht wegen zweier Pferde die Wohnbebauung am Nelkenweg einschränken.