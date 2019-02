So was! Ranzenburger stehlen Schedder Häx

So was!

Dietenheim / Beate Reuter-Manz

Jetzt haben sie sich so viel Mühe gegeben, die Altenstadter Schedder Häxa. Anlässlich ihres 25. Geburstags haben die handwerklich Geschickten unter ihnen eine XXL-Version jenes Kessels gebaut, in dem die wilden Weiber bei jedem Umzug hübsche Mädchen verschwinden lassen. Das 2,5 Meter breite und 2,5 Meter hohe Monstrum aus Holz wurde mit einem mannsgroßen Weib geschmückt. Die Hexe am Stiel trägt noch jenes alte Häs, in dem sich die 35-köpfige Zunft bis ins Jahr 2000 unters närrische Volk mischte. Am kommenden Sonntag, zum 50. Altenstadter Umzug, sollte das neue Gefährt, gezogen von einem Oldtimer-Traktor, erstmals zum Einsatz kommen.

Doch o Schreck! Die Hexe ist weg! Vor wenigen Tagen hat eine benachbarte Fasnetszunft die ungeschützt in einer Lagerhalle liegende Figur gemopst. Einfach ins Auto geladen und mitgenommen nach Dietenheim. Die Ranzenburger bekennen sich ganz offen zu dem Diebstahl. Und den Altenstadter Hexen ist auch klar, warum: Ein neues närrisches Erdenkind hat nämlich just zur Fasnetszeit das Licht der Welt erblickt. Der Vater ist eine Schedderhex, die Gattin eine Dietenheimerin und der Opa ein richtig närrischer Ranzenburger. „Das Kind wird Mitglied in jener Zunft, die als erstes vorstellig wird und den Besuch per Fotografie dokumentiert.“ So beschloss es der Familienrat. „Und das waren eben wir“, freut sich eine lang gediente Schedder Häx. Sie vermutet hinter dem Diebstahl nichts anderes als eine Retourkutsche. Den Ranzenburgern ist die Freundschaft zu den Schedder Häxa gleichwohl wichtig. „Deshalb sind wir mit einer Kiste Bier als Auslöse zufrieden“, betont der Ranzenburger, der die Hexe an einem geheimen Ort verwahrt. Wann und zu welchen Modalitäten die Übergabe stattfindet, stand gestern bis Redaktionsschluss nicht fest.