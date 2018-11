Fasnet Ranzenburger Narrenzunft hat neue Regenten

Dietenheim / Martin Dambacher

Die Fasnetshochburg Dietenheim alias Ranzenburg hat seit gestern mit Daniela und Alexander Baur neue Regenten, die das närrische Volk als Prinzessin Dani I. und Prinz Mitch I. durch die kommende Kampagne führen werden. Überzeugungsarbeit musste das Suchkomitee der Narrenzunft dabei nicht wirklich leisten. „Wenn man einen Dietenheimer fragt, ob er Prinz machen möchte, dann ist das wie ein Ritterschlag“, antwortete der Prinz beim Anruf des Neu-Präsidenten Jürgen „Jocky“ Peter. Seiner Frau habe er das Ganze erst noch ein wenig schmackhaft machen müssen. Ihm zuliebe habe sie aber zugestimmt. Närrisch sind beide übrigens nicht erst seit gestern. Während Mitch als Ur-Ranzenburger von Kindesbeinen an dabei ist und seit langem in den Reihen der Fußballer am Fasnetsumzug teilnimmt, war die Prinzessin vor ihrer Zeit im Illerstädtchen auf der Oberelchinger Fasnet unterwegs. Derzeit zählt sie zu den „Sterabobbes“, die sie vor fünf Jahren mit Freundinnen gegründet hat.