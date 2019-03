Brauchtum Ranzenburger Fasnet wiedergefunden

Martin Dambacher, Beate Reuter-Manz

Angeführt von der überdimensionalen Holzrätsche der Griasmolle, hat sich das närrische Volk zu Ranzenburg mit seinen Regenten Prinzessin Dani I. und Prinz Mitch I. gestern Abend im Fackelschein auf die knifflige Suche nach der Fasnet gemacht. Unterstützt von Stadtkapelle und Spielmannszug, ging den hunderten kleinen und großen Narren dabei der Ranzenburger Narrenmarsch leicht über die Lippen. Gesucht wurde die Fasnet traditionell zunächst „im Meer“ (Meergasse), wo die als Hemdglonker gekleideten „Ausgraber“ zum ersten Mal ihre Schaufeln und Pickel auspackten und bis zum Funkenflug über den Asphalt scharren ließen. Weil erfolglos, zog der fast 20 Gruppen umfassende Lindwurm aus Maskengruppen, Kindergärten, Garden und Elferräten weiter über die zweite Station Stadtgraben/Königstraße zum Narrenbaum auf den Marktplatz. Dort wurde wie wild gepickelt und gegraben, bis sie endlich auftauchte, die ersehnte Fasnet.

Neuer Tuning-Hotspot

Angetrieben von dem Fund, machten sich die Ranzenburger Hexen sogleich mit ihren Holzleitern auf den Weg, um den Bürgermeister über ein Fenster aus dem Rathaus zu holen. Der Rathaus-Chef sträubte sich kaum, gerade, als ob er froh wäre, endlich ohne Amt und Bürde und unerkannt als „Haldagoale“ loslegen zu können. In wohl gereimten Versen freute sich Christopher Eh über die Ehrle-Waschbox als neuem „Tuning Hotspot“ der Jugend und über das Bemühen der Holzkrähen, die Geburtenrate in Ranzenweiler zu steigern, wie sie auf ihrem neuen Button wissen lassen. Dem Prinzenpaar schlug der BM vor, nach der Fasnet den noch pächterlosen Badesee-Kiosk zu übernehmen.

Noch mehr Bars

Mit dem Rathausschlüssel in Händen, ließ das Prinzenpaar Kraft seiner neu gewonnenen Befugnisse erste Regierungspläne verlauten: Erhöhung der neuen Pflanzkübel um den Faktor 11 und Glasfaserausbau bis Aschermittwoch fertig gestellt. Für Jubel sorgte die Tanzeinlage des Kindergartens Sankt Martin als Konfetti-Kapelle. Nach dem Bühnenprogramm und bunten Treiben auf dem Marktplatz ging der „Gompige Doschdig“ in den örtlichen Kneipen und Bars nach altem Brauch in die Verlängerung.

Dass sich in der Liste der Lokale dabei auch ein zur Bar umfunktionierter Blumenladen findet oder die Ausflippen-Bar in der Narrhalla ihre Gäste in die Glitzermetropole Las Vegas entführte, unterstreicht die Fasnetsverücktheit der Ranzenburger – weit nach Mitternacht zog es den Großteil der Maschkerer dann ins Giaßabar-Zelt, wo sie zum Sound der Partyband „Die Maybacher“ bis zum Morgengrauen weiterfeierten.

Bereits am Morgen waren Abordnungen etlicher Dietenheimer Maskengruppen sowie das Prinzenpaar samt Hofstaat in närrischer Mission in den Schulen unterwegs. Obschon nur 153 Zentimeter groß, konnte sich Grundschul-Rektorin Heidi Kleck nicht unsichtbar machen. Erst recht nicht im bunten Clowns-Gewand, das auch alle ihre Kolleginnen trugen. Gemeinsam verließen Cowboys, Polizisten, Geister, Kobolde und Prinzessinnen die gestürmten Klassenzimmer, angeführt vom Ehrenpräsidenten der Ranzenburger Narrenzunft, Uwe Bimek. „Aus Klassenarbeiten machen wir Konfettiregen, das können die Lehrer dann zusammenfegen“, war die deutliche Botschaft des Kinderprinzenpaars, Fabian II. und Luna I. in der Narhalla, wo sich ein buntes Programm anschloss. Die Kindergarde heimste mit ihrer Zugabe auf „Cordula Grün“ den größten Applaus ein. Nach einjähriger Pause lud auf Beschluss der Lehrerkonferenz auch die Gemeinschaftsschule wieder zum Sturm, „weil das hier einfach Tradition hat“, wie Mathe-Lehrerin Kathrin Nürk wissen ließ. In einem der sechs Klassenzimmer entdeckten wilde Hexen schließlich einen gänzlich unverkleideten Rektor. Ein Faschingsmuffel? „Ich gehe heute mal als gut gelaunter Schulleiter“, ließ Holger Hellendrung verlauten. In der Schul-Aula gab es Sketche und Tänze der Schüler, die zum Schulschluss in einer langen Polonaise mündeten.