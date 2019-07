Erstmals hat die Ranzenburger Narrenzunft an den Projekttagen der Grundschule in Dietenheim mitgewirkt.

Erstmals hat die Ranzenburger Narrenzunft an den Projekttagen der Grundschule in Dietenheim mitgewirkt. Spielen, Basteln, Kreativität und Wissen rund um die „fünfte Jahreszeit“, die Fasnet, standen an zwei Tagen im Mittelpunkt. Rund 25 Kinder zwischen 6 und 11 Jahren nahmen teil. In Dietenheim alias „Ranzenburg“ ist der Fasching beinahe ganzjährig ein Thema.

Tradition weitergeben

„Uns ist es wichtig, die Fasnet in Ranzenburg zu erhalten und bei den Kindern das Bewusstsein für unser traditionelles und kostbares Brauchtum zu schärfen“, sagte Melanie Reuter, die die Projektgruppe „Fasching im Sommer“ leitete. Die Kinder bastelten ein eigenes Häs und Maske aus Pappe, Decken und Farben. Gleich zwei neue Zünfte – „Hausaufgaben-Fresser“ und „Lehrer-Schreck“ – entstanden, und zeigten sich bei einem kleinen Umzug über den Schulhof. „Ich bin beeindruckt, mit welchem Feuereifer sich unsere Nachwuchsnarren engagiert haben“, sagte Fasnetspräsident Jocky Peter, als er den Kleinen ein Belohnungs-Eis vorbeibrachte.