Munderkingen Munderkingen: Randalierer im Krankenhaus

Erst randaliert, dann auf der Flucht verletzt: Gestern gegen 11.30 Uhr ist ein Mann bei Angehörigen in einer Munderkinger Wohnung aufgetaucht. Dort sprach er erst dem Alkohol zu, dann wurde er laut. Die Angehörigen wussten nicht weiter, sie baten die Polizei um Hilfe. Beamte einer Streife wiesen den 45-Jährigen zurecht und schickten ihn weg. Er zog seiner Wege, zunächst ohne weiter negativ aufzufallen.

Dem Anschein nach hatte er sich beruhigt. Doch schon eine halbe Stunde später betrat er das Haus von Freunden der Angehörigen. Wieder begann er zu randalieren. Die Bewohner brachten sich im Freien in Sicherheit. Als die Polizei kam, warf der 45-Jährige zuerst Kanthölzer, später Mobiliar aus dem Fenster auf die Straße. Glücklicherweise traf er niemanden. Da der Mann immer aggressiver wurde, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Noch bevor Polizisten seiner habhaft werden konnten, sprang er aus dem Ober­geschossfenster auf die Straße. Er erlitt Verletzungen an Armen und Beinen. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den Mann, ihn erwartet eine Strafanzeige.