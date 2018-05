Gastronomie Ramminger gehört zu Top-50-Sommeliers

Rammingen / Josephine Schuster

Trinkt man Grauburgunder aus dem klassischen Weißweinglas oder aus einem Burgunderglas? Diese und andere Fragen rund um den Rebensaft kann ein Sommelier beantworten. Also ein für Getränke, besonders für Wein, zuständiger Kellner. Preisverdächtig gut macht das seit Jahren Jan Bimboes vom Landgasthof Adler in Rammingen. Zum siebten Mal in Folge gehört er in diesem Jahr laut Restaurantführer „Schlemmer Atlas“ zu den Top-50-Sommeliers in Deutschland.

Die Leidenschaft für Wein packte den 42-Jährigen früh: Er ist in einer Gastronomiefamilie in Thüringen aufgewachsen und war schon mit 15 Jahren für den Weinkeller seiner Eltern verantwortlich. „Als ich 14 war, war ein Winzer im elterlichen Restaurant, und es faszinierte mich, dass es so viel zum Thema Wein zu erzählen gab: Geschmack, Farbe, Aroma, die Korrespondenz zum Essen. Das alles ist mir auch heute noch wichtig”, erzählt Bimboes

Seit 2005 ist der heute 42-Jährige in seinem Gasthof mit zwölf Tischen und 20 festen Mitarbeitern für alles selbst verantwortlich: Er schreibt Speisekarten, macht den Einkauf, überlegt sich die Telleroptik und erklärt dem Koch, wie er es gern hätte. Außerdem geht er auf Weingüter und Messen, und einmal die Woche ist Probiertag für die ganzen Zusendungen neuer Weine.

„Ich komme aus Saalfeld und bin auf dem Land aufgewachsen. Nachdem ich in Stuttgart eine Ausbildung zum Hotelfachmann gemacht hatte, war ich bei der Bundeswehr auch für die Weine zuständig“, erzählt Bimboes. Danach hat er in verschiedenen Restaurants in ganz Süddeutschland gearbeitet, war mit 23 Jahren schon Chefsommelier und Restaurantleiter.

Der Sommelier wollte dann aber seinen eigenen Landgasthof führen und ist deshalb mit Frau Sabine, die das Büro leitet, nach Rammingen gezogen. Welchen Vorteil ein Sommelier einem Restaurant bringt? „Man macht mehr Umsatz, wenn die Gäste gut betreut und beraten werden. Das ist wie beim Metzger oder beim Schuhe kaufen: Wenn du eine gute Beratung bekommst, kaufst du ganz anders ein.“

Auftritt und Umgang am Gast, Einkauf und Weinkarte, Vertrieb und Marketing, Sensorik und Fachwissen: All das war auch für die Tester und erfahrenen Sommeliers des „Schlemmer Atlas“ wichtig, die die Gewinner aus einigen hundert Sommeliers in Deutschland vorschlagen.

Zu der vermehrt besseren Weinqualität in Discountern hat Bimboes eine klare Meinung: „Ich finde das gut, nur so kann man die Menschen zum Genuss erziehen. Auch diese Geschäfte haben viele Sommeliers im Hintergrund, die die Auswahl treffen.” Auch einen weiteren Trend bewertet Bimboes positiv: ökologischen und biodynamischen Weinbau: „Die Winzer in ganz Westeuropa achten seit einigen Jahren vermehrt auf Nachhaltigkeit. Sie benutzen weniger schädliche Düngemittel und nicht mehr so viel Chemie wie früher.”

Welches Glas ist denn nun das richtige für Grauburgunder? „Das Burgunderglas. Man schmeckt da wirklich einen Unterschied.“ Zum Weintrinken sagt Bimboes: Keine großen Gesten, nicht übertreiben, kurz schwenken, kurz riechen reicht. Ein „Maul voll” Wein sollte für den Probeschluck aber schon genommen werden, damit auch alle Geschmacksrezeptoren „bespült“ werden. Vom Rebensaft bekommt er auch privat nicht genug: „Ich persönlich trinke weißen und roten Burgunder am liebsten. Zum Beispiel Chardonnay und Pinot Noir.“