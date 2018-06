Gewerbe Ramminger Firma expandiert

Rammingen. / Kurt Fahrner

Den erweiterten Geltungsbereich für das Gewerbegebiet „Breite“ am westlichen Ortsrand von Rammingen, auf dem die Baumaschinentechnik-Firma Henle expandieren will, hat der Gemeinderat beschlossen. Beabsichtigt ist ein Anbau an die bestehende Produktionshalle in westliche Richtung und die Erstellung eines Bürogebäudes auf dem nach Süden erweiterten Firmengelände.

Wegen Kritik von der Straßenbaubehörde folgten die Räte dem Vorschlag von Bürgermeister Karl-Friedrich Häcker, auf eine Sickermulde zu verzichten und der Firma aufzuerlegen, eine andere Form der Oberflächenentwässerung zu realisieren.