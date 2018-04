Verein Rammingens Jugendhaus soll attraktiver werden

Verein / Kurt Fahrner

Es ist viel passiert im Jugendhaus in Rammingen: Der Wasserschaden ist mit Hilfe einer örtlichen Firma behoben, die WC-Anlagen wurden modernisiert und der Clubraum neu hergerichtet.

Das berichtete der Vorsitzende des Jugendclubs Joshua Bösl in der jährlichen Hauptversammlung. Rammingens Bürgermeister Karl-Friedrich Häcker lobte die Verantwortlichen für ihren Einsatz, das Jugendhaus wieder hergerichtet und in Betrieb gehalten zu haben. „Der Jugendclub ist wichtig für die Gemeinde“, sagte Häcker.

Doch damit nicht genug: In diesem Jahr will der Jugendclub die Räume weiter attraktiver gestalten und deshalb besser ausstatten. Außerdem soll zukünftig der Außenbereich des Clubhauses besser genutzt und gleichzeitig die Nachbarschaft nicht gestört werden. Wie das umgesetzt werden kann, stehe noch nicht fest. Fest eingeplant ist aber die Feier des 20-jährigen Bestehens des Jugendclubs – ein Bewirtungszelt wurde vergangenes Jahr bereits gekauft.

Für alle Jugendlichen, die sich an die vorgegebenen Regeln und an die Hausordnung halten, stehe das Jugendhaus offen, hieß es in der Versammlung. Um neue Mitglieder für den Club und den Besuch im Jugendhaus zu werben, plant der Jugendclub einen Tag der offenen Tür und einen Girls Day. Im vergangenen Jahr organisierten sie bereits den Kinderfasching und das Funkenfeuer, sammelten die Weihnachtsbäume ein und halfen bei Festen in der Gemeinde mit.

Silvia Steck stellte den Kassenbericht vor: Der Club stehe finanziell gut da. Revisor Max Maier bescheinigte eine ordnungsgemäße Buchführung. Die von Bürgermeister Häcker beantragte Entlastung der Vorstandschaft erfolgte einstimmig.

Bei den Wahlen zum Vorstand blieb Joshua Bösl Vorsitzender, Harald Steck sein Stellvertreter. Nina Braungardt löste Noah Straß als Schriftführer ab, Laura Probst folgte Silvia Steck als Kassiererin. Das Amt der Kassenprüferin übernahm Eva Bösl. Max Maier, Noah Strass und Jan Klaiber sind künftig Ausschussmitglieder.

Bei Versammlungen des Jugendclubs beschwerten sich oftmals in der Vergangenheit die Nachbarschaft über Lärm und sonstige Ungereimtheiten – bei der Versammlung war aber davon nicht die Rede. „Mir liegt jedenfalls gegenwärtig nichts vor“, sagte Bürgermeister Häcker. So verlief auch die Versammlung weitgehend harmonisch ab. „Schaut, dass es ohne Probleme weiterläuft“, sagte Häcker an den Jugendclub gerichtet.