Finanzen Rammingen bleibt schuldenfrei

Rammingen / Kurt Fahrner

„Wir stehen finanziell gut da, und das ist schön“, sagte Bürgermeister Karl-Friedrich Häcker zum Haushalt 2018 der Gemeinde Rammingen. Der Etat umfasst rund 3,65 Millionen Euro. Davon entfallen 2,74 Millionen Euro auf den Verwaltungs-, und 912 300 Euro auf den Vermögensetat für Investitionen.

Mit seiner Auffassung war Häcker im Einklang mit Margarete Bohner, die als Fachbedienstete für das Finanzwesen beim Verwaltungsverband Langenau (VVL) zusammen mit dessen Geschäftsführer Hermann Schmid den Haushalt detailliert im Gemeinderat vorstellte. Die Ramminger Räte billigten den Etat einstimmig. Und zwar einschließlich Christian Stängle, der als einziger moniert hatte, dass für Naturschutz-Aktionen auf örtlicher Gemarkung keine Mittel bereitgestellt seien: „Mit 20 000 Euro hätten wir da ein Zeichen setzen können“, sagte er.

Häcker und Bohner zeigten „das Positive“ auf, nämlich die Zuführung zum Vermögenshaushalt mit fast 200 000 Euro, der mögliche Rückgriff auf 662 600 Euro Rücklagen, die zum Jahresende 2018 dann immer noch einen Bestand von fast 235 600 Euro ausweisen, und geplante Grundstücksverkäufe für veranschlagte 50 000 Euro.

Diese Summen decken die Ausgaben für Investitionen in der Gesamtsumme von 912 300 Euro ab. Rammingen braucht keinen Kredit und bleibt schuldenfrei – wie seit 2014. Dass das „gut bestellte finanzielle Feld“ für Rammingen negative Auswirkungen für Zuschüsse habe, vermerkte der Bürgermeister freilich auch. 561 000 Euro wendet die Gemeinde 2018 für den Breitbandausbau auf, 190 000 Euro für Kanalsanierungen und 46 000 Euro zur Sanierung eines Feldwegs. Vorgesehen ist die Erneuerung der Heizung im Rathaus für 19 000 Euro, die Anlage eines Parkplatzes in der Siedlungsstraße für 24 000 Euro und Sanierungsarbeiten am Fußweg Amselstraße und im Kreuzungsbereich Rötenburgstraße/Weihergasse für je 12 000 Euro.

Ein Anbaugerät zum Laubsammeln für 11 000 Euro und der Abriss des gemeindeeigenen Gebäudes Sonnengasse für 21 000 Euro stehen auf der Agenda. Zur neuen Unterbringung der Förderschule in Langenau gibt Rammingen 6300 Euro, zur Erneuerung der Technik der Albwasserversorgungsgruppe 10 000 Euro.