Verkehr Räte stimmen für Tempo 30

Schnürpflingen / fg

Zwei 30er-Zonen sollen in Schnürpflingen vor allem Kindern mehr Sicherheit bringen. Die eine wird beim Kindergarten beantragt, die andere beim Spielplatz in der Lindenstraße – das hat der Gemeinderat beschlossen. Entsprechend der neuen Verwaltungsverordnung sollen sie dann von Montag bis Freitag, 7 bis 17 Uhr, gelten, erläuterte Bürgermeister Michael Knoll. Wie die Mehrheit der Gemeinderäte bezweifelte Knoll, dass ein Schild tatsächlich mehr Sicherheit bringe. Dennoch fiel die Entscheidung einstimmig aus. Einig war sich das Gremium auch, in anderen Bereichen, in denen Bürger es fordern, keine 30er-Zonen einzurichten. In der Holzstockgemeinde sei in allen Wohnbereichen die Situation so beengt, dass ohnehin nicht schneller gefahren werden könne, sagte Knoll.