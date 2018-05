Betreuung Räte stimmen für Neubau

Dellmensingen / Franz Glogger

Zwei Kindergärten stellen bisher in Dellmensingen die Betreuung sicher: die dreigruppige Einrichtung „Don Bosco“ der katholischen Kirchengemeinde und die städtische „Lila Villa“ mit zwei Gruppen.

Trotz insgesamt 100 Plätzen für über Dreijährige (Ü 3) und zwölf Plätzen für Zwei- bis Dreijährige geht es in dem mit 2700 Einwohnern größten Erbacher Teilort seit Jahren eng her. In den nächsten beiden Jahren fehlen neun Ü-3-Plätze und 18 Plätze für Zwei- bis Dreijährige, berichtete Ortsvorsteher Reinhard Härle dem Ortschaftsrat in der jüngsten Sitzung. Hinzu kämen noch bis dahin Geborene, Zugezogene sowie Familien im derzeit entstehenden Neubaugebiet „Gansweidäcker“. Hochgerechnet sei von einem Bedarf von 130 Ü 3- und bis zu 22 U-3-Plätzen auszugehen.

Aus Sicht der Stadt gebe es zwei Möglichkeiten. Eine Option ist die Erweiterung der „Lila Villa“. Diese scheidet nach Härles Ansicht aber aus Platzgründen aus. Zudem sei den Anliegern nicht noch mehr Verkehr zuzumuten. Schon heute gleiche die Situation in den Bring- und Abholzeiten einem kleinen Chaos.

„Lila Villa“ soll verkauft werden

Er favorisiere – auch in Absprache mit der Stadtverwaltung – einen Neubau. Dafür biete sich die Schulwiese an. Sie habe mit gut 6000 Quadratmetern ausreichend Entwicklungsmöglichkeiten, gehöre der Kommune und liege mitten im Ort. „Ein nahezu idealer Standort“, sagte Härle. Fünf weitere vorgeschlagene Standorte, darunter im Neubaugebiet „Gansweidäcker“, hält er für ungeeignet. Entweder sind sie nicht zentral oder in Privateigentum und stehen bis auf ein Grundstück auch nicht zum Verkauf.

Vorgesehen ist eine viergruppige Einrichtung als Ganztagesbetrieb und mit Krippenplätzen. Es wäre das erste Mal, dass außer halb der Kernstadt diese Betreuungsform angeboten wird. Damit solle der Größe des Teilorts sowie „der gesellschaftlichen Entwicklung“ Rechnung getragen werden. Mögliche Kosten nannte Härle nicht. Im Haushaltsplan der Stadt sind 50 000 Euro für die Planung eingestellt. Aus dem Investitionsprogramm des Bundes zur „Kinderbetreuungsfinanzierung“ erwartet die Verwaltung 120 000 Euro je Krippen- und Kindergartengruppe.

Einige Ratsmitglieder bemerkten, dass ihnen die „Lila Villa“ ans Herz gewachsen sei und sie die Einrichtung ungern aufgeben wollen. Doch die Chance, die Kinderbetreuung zu verbessern, wiege mehr. Geschlossen stimmte das Gremium für die Schulwiese als Standort, die Aufstellung eines Bebauungsplans sowie den Verkauf der „Lila Villa“ zur Finanzierung. Am 18. Mai wird der Erbacher Gemeinderat über das Thema diskutieren.