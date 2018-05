Welterbe Räder sollen in einander greifen

Alb-Donau-Kreis / Helga Mäckle

Es sind viele Akteure und sehr viele Interessensgruppen beteiligt. Meine Aufgabe wird sein, für alle Ansprechpartnerin zu sein und ihnen allen eine Plattform zur Vernetzung zu bieten.“ Katharina Susec hat genaue Vorstellungen, wie sie sich ihre Arbeit in der Geschäftsstelle der Dachmarke „Weltkultursprung“ vorstellt. Gestern hat sich die 40-Jährige im Kreistag des Alb-Donau-Kreises vorgestellt, nachdem sie am 1. Mai ihre Arbeit aufgenommen hat.

Die Kreise Alb-Donau und Heidenheim sowie die Stadt Ulm haben die gemeinsame Dachmarke im Jahr 2014 zunächst als Arbeitsgemeinschaft gegründet, um die Anerkennung der „Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb“ als Unesco-Welterbe voranzubringen. Nachdem dies 2017 gelungen ist, will die Dachmarke das Welterbe nun vermarkten, sowohl in Deutschland als auch im Ausland. Dazu soll die nun eingerichtete Geschäftsstelle maßgeblich beitragen. Diese befindet sich im Landratsamt in der Schillerstraße. Die Kosten von rund 120 000 Euro im Jahr trägt zu 50 Prozent der Alb-Donau-Kreis, jeweils 25 Prozent übernehmen die Stadt Ulm und der Kreis Heidenheim.

„Wir wollen die Arbeit professioneller aufstellen und die Zusammenarbeit verbindlicher gestalten“, sagte Landrat Heiner Scheffold gestern. Die vielen Ehrenamtlichen, die die sechs Höhlen im Ach- und Lonetal betreuen, hätten bisher herausragende Arbeit geleistet, betonte Scheffold. Inzwischen habe sich das Arbeitsvolumen aber deutlich erhöht, auch müsse die angestrebte Vernetzung noch mehr vorangebracht werden, zumal es neben den Ehrenamtlichen noch zahlreiche weitere Akteure in diesem Feld gebe: aus Wissenschaft, Politik, Behörden.

Diese Aufgabe will Katharina Susec übernehmen. Da sie zuletzt als Tourismusmanagerin auf Kreuzfahrtschiffen gearbeitet hat, sei sie an intensive Teamarbeit gewöhnt, die Zusammenarbeit mit vielen unterschiedlichen Menschen sei daher kein Problem. Ihr ist auch wichtig, dass die Region und der „Weltkultursprung“ ein einheitliches Auftreten nach außen erhalten, etwa durch eine einheitliche Beschilderung und ein Logo, das überall mit dem Welterbe in Verbindung gebracht wird. Dieses Logo sei inzwischen weit gediehen, berichtete der Landrat aus dem Steuerungskreis des „Weltkultursprung“. Bei einem Treffen in dieser Woche will der Steuerungskreis demnach festlegen, wer das Logo wann und wo einsetzen darf, wo Schilder an Straßen, Wegen und auch Autobahnen angebracht werden.

Katharina Susec hat offensichtlich bereits eigene Erfahrungen in ihrem neuen Zuständigkeitsbereich gemacht: „Wenn Sie alleine losgehen, ist es nicht immer leicht, die Fundstätten zu finden.“ Sie bemängelte zudem, dass an der einen Fundstätte nicht auf die anderen Stätten hingewiesen wird. „Da haben wir unser Zielpublikum bereits an Ort und Stelle und bieten ihm nicht mehr an.“ Das soll sich ändern.