Infrastruktur Radwege im Alb-Donau-Kreis gefördert

Schelklingen / swp

Das Land Baden-­Württemberg investiert in den Ausbau seines Radwegenetzes – im Zuge dessen werden auch zwei neue Maßnahmen im Alb-Donau-Kreis in das so genannte Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) aufgenommen. Das teilt das Büro des Landtagsabgeordneten Manuel Hagel mit. Konkret sind das der Neubau des Gehwegs an der K 7409 im Bereich der Ortsdurchfahrt Schmiechen und der Radweg zwischen Rottenacker und Unterstadion (K 7415).

Eine Aufnahme in das LGVFG ist jedoch nicht gleichbedeutend mit einer Förderung. Um eine Förderung zu erhalten, müssen die Vorhabenträger beim Regierungspräsidium noch einen Antrag auf Förderung einreichen, heißt es in der Mitteilung. Gefördert werden für den Radverkehr unter anderem Radwege, Rad- und Fußwege, Schutzstreifen, Radfahrstreifen, Abstellanlagen, Beschilderung, Querungshilfen und Fahrradstraßen. Im neuen Förderprogramm 2018 bis 2022 wurden vom Land insgesamt 93 Projekte mit einem Gesamtfördervolumen in Höhe von 46 Millionen Euro neu aufgenommen. Für die Umsetzung des Programms sind 2018 fast 20 Millionen Euro eingeplant.

Wichtig sei, dass der Radwegebau an den Bundes- und Landesstraßen kontinuierlich vorangetrieben werde, heißt es in der Mitteilung von Manuel Hagel. An den Landesstraßen planen die Regierungspräsidien im Land demnach in diesem Jahr insgesamt 28 neue Vorhaben mit einer Gesamtlänge von 35 Kilometern. Davon profitiert auch die Gemeinden Hüttisheim, die eine Verbindung nach Achstetten/Oberholzheim bekommt.

Entlang der Bundesstraßen sind 21 Vorhaben mit einem Investitionsvolumen von rund 12 Millionen Euro und einer Gesamtlänge von 31 Kilometern geplant. Im Alb-Donau-Kreis sind es die Strecke zwischen Am­stetten und der Landkreisgrenze zu Göppingen sowie auch der Radweg in Schmiechen.