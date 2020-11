Einstimmig hat der Ausschuss für Soziales und Verwaltung (ASV) dem Gemeinderat empfohlen, im Dezember das Radverkehrskonzept der Stadt Langenau zu beschließen. In derselben Sitzung soll auch eine Entscheidung fallen, was die geplante Reduzierung der Geschwindigkeit auf Tempo 30 in der Innenstadt a...