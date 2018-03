Nahverkehr RAB-Fahrer weiter krank: Busausfälle

Region / mäh

Leider habe sich die Situation beim Krankenstand durch die Grippewelle beim Fahrpersonal der RAB in Ulm nicht verbessert. Aus diesem Grund sieht sich die Ulmer Niederlassung der DB Zug Bus gezwungen, auch diese Woche Fahrten ausfallen zu lassen. „Wir bedauern dies sehr und entschuldigen uns bei unseren Fahrgästen für die Unannehmlichkeiten“, teilt das Unternehmen mit. Bereits vergangene Woche hatte die DB Zug Bus wegen der Grippe nicht ausreichend Fahrer zur Verfügung, um alle Fahrten auf allen Linien zu bedienen (wir berichteten). Dieselben 24 Fahrten fallen auch diese Woche aus. Man bemühe sich, die Ausfälle nicht auf wichtige Pendlerbusse zu legen, hatte ein Sprecher der Bahn vergangene Woche gesagt. Auch solle niemand an den Haltestellen stehen bleiben. Das geschah offensichtlich doch. So berichtete ein Blausteiner, dass seine Tochter mit anderen vergangenen Dienstag in der Schillerstraße in Blaustein „im Regen stehen gelassen“ wurden.

Von heute bis Freitag fallen folgende Fahrten von RAB-Bussen aus:

Linie 7: 6.33 Uhr ab Ulm, Donaustadion P+R; 7.15 Uhr ab Jungingen, Rathaus

Linie 20: 8.15 Uhr ab Ulm, ZOB; 9.15 Uhr ab Ulm ZOB; 12.15 Uhr ab Ulm, ZOB

Linie 48: 11.30 Uhr ab Ulm, ZOB; 11.48 Uhr ab Mähringen, Wendeschleife; 20.30 Uhr ab Ulm, ZOB; 20.48 Uhr ab Mähringen, Wendeschleife

Linie 46: 13.05 Uhr ab Ulm, ZOB; 15.40 Uhr ab Amstetten, Bahnhof; 16.05 Uhr ab Ulm, ZOB; 17.05 Uhr ab Amstetten, Bahnhof

Linie 36: 16.50 Uhr ab Ulm, ZOB; 17.38 Uhr ab Herrlingen, Bahnhof

Linie 37: 7.00 Uhr ab Ulm, ZOB; 7.46 Uhr ab Bermaringen, Bockgasse

Linie 38: 6.53 Uhr ab Markbronn, Rathaus; 17.20 Uhr ab Herrlingen, Bahnhof; 17.33 Uhr ab Arnegg, Rathaus; 16.20 Uhr ab Ulm, ZOB; 17.06 Uhr ab Markbronn, Rathaus; 18.20 Uhr ab Ulm, ZOB; 19.06 Uhr Markbronn, Rathaus