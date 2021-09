Gut eine Woche gehen die Kinder in der Region nun wieder in die Schule – nicht mehr übers Internet, sondern mit Rucksäcken und Tupperdose im Klassenzimmer. Doch viele Eltern fragen sich, wie lange das wohl so bleiben wird. Was passiert, wenn es einen positiven Fall in der Klasse gibt?

Wie üblich unterscheiden sich die Regeln diesseits und jenseits der Donau, wenn auch nur geringfügig. „Ist ein Test eine Schülers positiv sind die Regeln klar“, teilt Daniela Baumann, Sprecherin des Alb-Donau-Kreises, mit. Die positiv getestete Schülerin oder der Schüler muss 14 Tage in Quarantäne. Mitschülerinnen und Mitschüler müssen jedoch nicht automatisch in Quarantäne. Das Gesundheitsamt ermittelt, wer zu den engen Kontaktpersonenen gehört. Diese müssen zehn Tage in Quarantäne, können sich aber nach fünf Tagen freitesten.

Der Rest der Klasse wird fünf Tage in Folge jeden Tag mit Schnelltests getestet. Geimpfte oder genesene Schülerinnen und Schüler sind von der Testpflicht jedoch ausgenommen. In dieser Zeit sollen Kinder und Jugendliche zudem möglichst unter sich bleiben – das gilt neben dem Unterricht auch für die Pausen und Freizeit.

Ab zwei positiven Fällen müssen ganze Klassen im Kreis Neu-Ulm in Quarantäne

Doch was geschieht, wenn ein zweiter Test positiv ausfällt? Dafür gebe es keine feste Quarantäne-Regelung, so Baumann: „Wenn sich ein Ausbruch abzeichnet, schaut das Gesundheitsamt die Klassensituation nochmal individuell an.“ Dann werde entschieden, welche Kinder in Quarantäne müssen. Laut einer Mitteilung des Kultusministeriums soll bei einem „relevanten Ausbruchsgeschehen“ – also wenn mehr als 20 Prozent der Gruppe positiv getestet wurden – eine Entscheidung über eine Quarantäne der Klasse erfolgen.

Individuelle Regeln in Baden-Württemberg

Klarere Quarantäne-Regeln gibt es im bayrischen Kreis Neu-Ulm. Auch hier müssen die Schülerinnen und Schüler bei einem positiven PCR-Testergebnis einer Mitschülerin fünf Tage lang täglich einen Schnelltest machen. Das gilt aber, anders als in Baden-Württemberg, auch für geimpfte und genesene Kinder. Der öffentliche Gesundheitsdienst ermittelt darüber hinaus enge Kontaktpersonen der infizierten Person. Wer als solche zählt, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab: Eine Rolle spielt zum Beispiel, ob konsequent Maske getragen oder gelüftet wurde – auch die Nähe zur Sitznachbarin ist wichtig. „Falls es jedoch mehr als einen positiven Fall in einer Klasse gibt, dann wird für die ganze Klasse Quarantäne angeordnet“, teilte das Landratsamt Neu-Ulm mit.

Eltern hoffen auf weniger Schulschließungen

Nach der Erfahrungen im letzten Corona-Schuljahr betrachten viele Eltern in der Region auch die neuen Regeln mit Sorge. „Mittlerweile hat Corona uns schon alle so abgestumpft und wir ertragen zähneknirschend so manches, für was wir vielleicht noch vor einem Jahr auf die Barrikaden gegangen wären“, sagt Jürgen Czirr, Elternbeirat an der Realschule in Erbach.

Die Eltern würden mit ihren Kindern darauf hoffen, dass es keine Schulschließungen gibt: „Wobei wir schon alle wieder damit im Insgeheimen rechnen.“ Die Hoffnung sterbe aber zuletzt, erklärt der Vater: „Wir hoffen einfach, dass der Elternbeirat irgendwann auch ein anderes Thema als Corona behandeln kann.“