Verein Publikum bleibt Suppinger Fest treu

Suppingen / mp

Der Musikverein hat den Besuchern seines Frühjahrsmusikfests einige Neuerungen präsentiert. Am Vatertag trat nach 15 Jahren erstmals nicht die „Föhrenberger Blasmusik“ auf, stattdessen unterhielt der Musikverein Ebersbach-Musbach das Publikum. Im Gegenzug wollen die Suppinger Musiker bald bei einem Fest an der Fils auftreten.

„Nach 15 Jahren war es an der Zeit, einmal etwas Neues auszuprobieren“, sagte Lukas Nüßle, der Pressebeauftragte des Vereins. Die Besucherzahlen seien dieses Jahr trotz der Umstellung stabil geblieben. Auch wenn die Tische vorne an der Bühne zum Frühschoppen nicht voll besetzt waren, spätestens zum Mittagessen strömten die Gäste.

Anders auch das Programm am Samstagabend. Waren bislang Dirndl- und Lederhosenträger zu zünftiger Partymusik eingeladen, schimmerten Festzelt und Bars nun in bunten Neonfarben, und DJ Philhouse legte aktuelle Discomusik auf. „Wir hatten in den Vorjahren sinkende Besucherzahlen an den Samstagen und haben ein wenig den Eindruck, die Dirndlphase geht zu Ende“, sagte Nüßle. Obendrein hatte der Verein für die Disco-Nacht erstmals einen Shuttlebus-Service organisiert. Der Suppinger Jugendclub unterstützte den Musikverein dabei kräftig. Mit den etwa 800 Besuchern bei der ersten „Neon Night“ zeigte sich Nüßle sehr zufrieden.

Gestern blieb es beim gewohnten Jugendtag: Nach einem Festgottesdienst unterhielten Jugendkapellen aus der Region die Gäste. Am Nachmittag ging es beim „Schdäpfeleslauf“ paarweise im Ringelreihen übers Trepple. Fazit der Veranstalter: Das Fest werde wohl auch 2019 nach dem neuen Muster stattfinden.