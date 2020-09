Das ist kein Kasperle­theater hier.“ Beisitzender Richter Peter Philipp wurde am Donnerstagnachmittag laut. „Wollen Sie mir erklären, dass Sie das erfunden haben?“, fragte er in Bezug auf das Polizeiprotokoll eines 17-Jährigen. Im Zeugenstand wollte der Freund der Angeklagten sich an manche...