Die Verhandlung am Landgericht Ulm gegen den 30-jährigen verurteilten Mörder findet bis zur Urteilsverkündung unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das hat die 2. Große Strafkammer unter Vorsitz des Richters Michael Klausner am Dienstagmorgen entschieden. Der 30-jährige Angeklagte, der 2006 einen Mitschüler ermordet hat, soll Anfang dieses Jahres unter anderem einen Zeugen aus dem damaligen Verfahren mit dem Tode bedroht haben. Gut 30 Minuten nach Beginn des ersten Verhandlungstags mussten die etwa fünfzehn Zuhörer – darunter auch die Familie des Angeklagten – den Saal verlassen.

Zeuge mit dem Tode bedroht

Der heute 30-Jährige, ein gebürtiger Ulmer, hatte 2006 im Alter von 17 Jahren an der Urspringschule in Schelklingen einen Mitschüler erstochen. Das Landgericht Ulm verhängte damals eine zehnjährige Jugendhaftstrafe, die er mittlerweile verbüßt hat. Anfang dieses Jahres soll er unter anderem einen Zeugen aus dem damaligen Prozess mit dem Tode bedroht haben, er verstieß damit auch gegen ein vom Gericht auferlegtes Kontaktverbot. Derzeit ist der Mann am Zentrum für Psychiatrie in Weingarten (Kreis Ravensburg) untergebracht. Grund für den Ausschluss der Öffentlichkeit ist ein Antrag der Verteidigung. Rechtsanwalt Thomas Maurer argumentierte, nachdem die Staatsanwaltschaft die Anklageschrift verlesen hatte, dass sein Mandant unter einer schizophrenen Erkrankung leide, weshalb sich die Frage nach einer Schuldunfähigkeit in allen Anklagepunkten stelle. Die Klärung dieser Frage berühre „sensible Punkte“ im Privatleben des 30-Jährigen.

Kein Grund für Schuldunfähigkeit

Erste Staatsanwältin Heike Lang sah das lediglich für Teile der Anklage gegeben, nicht jedoch in drei Fällen, in denen der Angeklagte einen Zeugen aus dem früheren Mordverfahren mit dem Tode bedroht, 10 Euro gestohlen und eine Heckscheibe an einem Auto eingeschlagen haben soll. Hier sieht Lang keinen Grund für eine Schuldunfähigkeit gegeben, die Steuerungsfähigkeit des Angeklagten soll jedoch erheblich gemindert gewesen sein. Dass die Kammer schließlich dem Antrag der Verteidigung folgte und die Öffentlichkeit für die Dauer des Verfahrens und bis zur Urteilsverkündung ausschloss, begründete Richter Klausner damit, dass zur Klärung der einzelnen Anklagepunkte mit Blick auf den Angeklagten „der Kern seiner Persönlichkeit“ betroffen sei. Es stünde in einer öffentlichen Verhandlung zu befürchten, dass der 30-Jährige aus „einem falsch verstandenem Schamgefühl“ sich bei Aussagen zurückhalte. Ob der Angeklagte überhaupt Angaben zu den Vorwürfen macht, ist bislang nicht bekannt.

Taten aufgrund seiner Erkrankung begangen?

Im Prozess sind acht Verhandlungstage angesetzt, zu denen mehrere Zeugen gehört werden. Ein forensischer Psychiater, Peter Winckler, soll ein Gutachten erstellen. Letztlich muss die Kammer nicht nur klären, ob der 30-Jährige die Taten begangen hat, sondern auch, ob der Mann die Taten aufgrund seiner Erkrankung beging und ob er deshalb für die Allgemeinheit gefährlich ist. Falls das zutrifft, wird das Gericht die unbegrenzte Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus anordnen. Aufzuheben ist diese erst, sobald von dem Mann keine Gefahr für die Allgemeinheit mehr ausgeht. Bislang ist als letzter Verhandlungstag und somit möglicher Termin für die Urteilsverkündung Montag, 2. Dezember, 8.30 Uhr angesetzt.

