Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat ihre Revision gegen das Urteil im Dellmensinger Fackelwurf-Prozess zurückgezogen. In dem Prozess hatte die Jugendkammer des Landgerichts Ulm fünf junge Männer jeweils wegen Nötigung in 45 Fällen verurteilt. Hintergrund des Verfahrens war, dass die Angeklagten in einer Nacht im Mai 2019 aus rassistischen und antiziganistischen Motiven eine brennende Fackel auf ein Wiesengrundstück in Dellmensingen geworfen hatten, auf dem sich zu diesem Zeitpunkt 46 Roma mit ihren Fahrzeugen und Wohnwagen aufhielten.

Anklage lautete auf versuchen Mord

Ziel der Angeklagten war es, die Roma-Familie aus dem Bereich Dellmensingen zu vertreiben, teilt das Gericht mit. Gegen dieses Urteil hatte die Staatsanwaltschaft Stuttgart, die bereits in der Anklage, aber auch in ihrem Plädoyer von versuchtem Mord ausgegangen war, zunächst Revision eingelegt. Diese sei nun nach Prüfung der schriftlichen Urteilsgründe zurückgenommen. Das Urteil ist damit rechtskräftig, teilt das Gericht weiter mit.

Das Landgericht hat vier der fünf Angeklagten wegen Nötigung zu Jugendstrafen zwischen zehn Monaten und einem Jahr und vier Monaten verurteilt. Die Strafe wurde jeweils zur Bewährung für die Dauer von zwei Jahren ausgesetzt. Im Fall des fünften Angeklagten, des Fahrers des Tatfahrzeugs, setzte die Kammer die Strafhöhe gemäß Jugendstrafrecht aus, doch auch er muss sich wegen Nötigung für die Dauer von einem Jahr und sechs Monaten bewähren. Verstößt er gegen die Bewährungsauflagen, wird in einer neuen Verhandlung über seine Strafe entschieden. Er hatte kurz nach Beginn seiner Untersuchungshaft – alle Fünf waren mehrere Monate in U-Haft – als erster die Tat eingeräumt.