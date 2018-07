Soziales Projekte in Neswisch überdenken

15 Delegierte kommen im August zum Stadtfest nach Laichingen

Kontakte Ziel der WOG-Regionalgruppe Laichingen ist, Betroffenen der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl zu helfen sowie eine Beziehung zwischen den Menschen Weißrusslands und Deutschlands aufzubauen. Kontakte werden geknüpft und gepflegt. Der Verein unterstützt die gegenseitigen Besuche im Rahmen der Städtefreundschaft Laichingen-Neswisch. Der Rehaaufenthalt für Kinder in Nadeshda war eines der ersten Projekte. Dieses Projekt hat die WOG ausgedehnt auf Eltern der betroffenen Kinder und will nächstes Jahr auch behinderten Kindern und deren Eltern den Aufenthalt in Nadeshda finanzieren. Weiter unterstützt sie das einstige Waisenhaus Gorodeja, das zum Internat umstrukturiert wurde, sowie zwei Altersheime und eine Sozialstation.

Städtefreundschaft 15 Delegierte aus Neswisch haben sich für die Feierlichkeiten in Laichingen zum 25-jährigen Bestehen der Städtefreundschaft angekündigt. Eingeladen hatte Bürgermeister Klaus Kaufmann. Die weißrussischen Gäste werden am Samstag, 18. August, festlich empfangen, gemeinsam geht es im Anschluss auf das Laichinger Stadtfest. Alle Neswischer Gäste werden in Laichingen bei WOG-Mitglieder untergebracht.